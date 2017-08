Zo wil Duitsland de dieselauto redden

De fabrikanten slaan de handen ineen om het imago van de zelfontbrander grondig op te poetsen.

Als er een type motor in het verdomhoekje zit, is het de dieselmotor wel. Consumenten lijken steeds vaker te kiezen voor een auto met een benzinemotor en de ene na de andere (lokale) overheid maakt plannen om diesel- en verbrandingsmotoren in het algemeen in de toekomst te verbieden. Elektrificatie is de toekomst!

Morgen komen de hot shots uit de Duitse auto-industrie in Berlijn bij elkaar (de zogeheten Dieseltop) om te bespreken hoe de dieselmotor kan worden gered. Een onderdeel daarvan wordt een fix die de uitstoot van dergelijke motoren weer binnen de wettelijke kaders te persen en dat zou alles bij elkaar zo’n 5 miljard euro gaan kosten.

Onderdeel van die fix is de installatie van grotere tanks met goedjes die de uitstoot van stikstof en fijnstof reduceren. Alleen die maatregel zou volgens ingewijden al 3 miljard euro kosten, zo schrijft Bloomberg. Daarnaast wordt bekeken hoe de Duitse fabrikanten de ontwikkeling van geëlektrificeerde auto’s kunnen versnellen én hoe prikkels kunnen worden gecreëerd voor de consument om dieselauto’s in te ruilen voor iets schoners. Lees: iets elektrisch.

Door Dieselgate en alle andere verhalen die diesel in een kwaad daglicht zetten verliezen de eens zo machtige Duitse autobouwers de support van steeds meer politici bij onze oosterburen. Met de naderende verkiezingen in het achterhoofd moet er nu dus snel gehandeld worden om te redden wat er te redden valt.

In ruil daarvoor verwachten de fabrikanten wel dat de Duitse overheid helpt om het voor consumenten aantrekkelijker te maken om over te stappen naar elektrische auto’s, bijvoorbeeld door het bouwen van meer laadpunten.

Foto door @kuifje, via Autojunk