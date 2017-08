Officieel! Opel is van Peugeot

Vanaf nu geen Bratwurst maar croissants bij de lunch voor Opel-medewerkers.

Uiteraard was de overname van Opel en Vauxhall door het Franse PSA al een poosje bekend. Bij dergelijke deals moeten echter flink wat hordes worden genomen voordat de champagne uit de ijskast mag. Vandaag werd bekend dat dat het geval is en dat Opel officieel bij de Franse autogroep hoort.

Opel maakte maar liefst 88 jaar deel uit van General Motors, dat steeds meer de focus verschuift naar merken buiten Europa. Dat de Amerikanen van de Duitse fabrikant af wilde kwam dan ook niet als een verrassing. Opel ziet intussen het zonnetje weer schijnen. Door het huwelijk met PSA is de groep in één klap de tweede autobouwer van Europa (na VW) met een marktaandeel van 17% en dat biedt perspectieven.

Zo is Opel van plan om per 2020 weer winstgevend te zijn. Om dat te bereiken worden diverse nieuwe Vice Presidents en board members aangesteld. Het merendeel is afkomstig van PSA. De personen die worden vervangen blijven werkzaam bij General Motors.

PSA en Opel werkten al samen en dat resulteerde in tot dusver in vier modellen. De eerste is al te koop, da’s namelijk de Opel Crossland X. In de herfst komt de Grandland X en volgend jaar staat de introductie van de nieuwe Opel Combo op het programma. Het vierde model is de opvolger van de Corsa, die in 2019 z’n opwachting maakt.

Foto: heel veel Opel Insignia’s