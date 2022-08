VW ID. Buzz verkoopt als warme broodjes, ook in Nederland

Het nieuwe hippiebusje van Volkswagen is nu al een daverend succes.

De ID.3 en ID.4 zijn echte Volkswagens, in de zin dat het een beetje dertien-in-een-dozijn-auto’s zijn. De Volkswagen ID. Buzz is een ander verhaal: hiermee rijdt je echt gewoon in iets leuks rond. Het is niet alleen een busje, maar ook een hebbeding.

Mensen die de ID. Buzz leuk vinden, daar heeft Volkswagen niet zoveel aan. Er moeten ook mensen zijn die er daadwerkelijk een kopen. In Nederland moet je voor zo’n hippe Volkswagen-bus minstens €69.990 ophoesten.

Toch blijkt er genoeg animo te zijn voor de ID. Buzz. Er zijn namelijk al 10.000 exemplaren besteld, zo weet Automobilwoche te melden. Dat is tweederde van de productie die er voor dit jaar staat gepland.

Noorwegen gaat aan kop als het om orders gaat. Daar zijn maar liefst 3.400 stuks besteld, wat ruim een derde is van alle orders. Duitsland staat op de tweede plaats met 2.500 orders en daarna volgt, jawel, Nederland. Vanuit ons land heeft Volkswagen al 1.100 bestellingen mogen noteren. Onze zuiderburen blijven ook niet achter, met 1.000 bestellingen.

De productie van de Volkswagen ID. Buzz is in mei van start gegaan, maar de eerste klanten moeten nog even geduld hebben voordat ze de sleutels in ontvangst mogen nemen. De eerste exemplaren zullen naar verwachting in oktober afgeleverd worden.

In totaal zullen er dit jaar dus 15.000 stuks gebouwd worden, zoals de snelle rekenaar al had kunnen weten. Volgend jaar komt de productie pas echt goed op gang. Dan moeten er 60.000 exemplaren van de band rollen in Hannover.