VW: “misschien waren we wat laat met EV’s”

De Duitsers vrezen de eerste slag te hebben gemist in de oorlog om Elektroland.

Een der bestuursleden van Volkswagen, Andreas Renschler, heeft toegegeven wat eigenlijk iedereen al dacht of wist: de Duitse auto-industrie was rijkelijk laat met het introduceren van elektrische modellen. De Duitse merken hebben in plaats daarvan veel tijd, geld en moeite gestoken in de ontwikkeling van dieselmotoren en juist de zelfontbranders worden tegenwoordig in de ban gedaan wegens de uitstoot van stikstof en fijnstof.

Denk bijvoorbeeld aan de VW XL1. Deze ultrazuinige dieselauto is door de recente ontwikkelingen in één klap vrijwel irrelevant geworden en reken maar dat die auto veel geld heeft gekost om te ontwikkelen.

Toch probeert VW na het dieselschandaal het tij te keren. De Duitsers zetten grof in op elektrificatie van de line-up en da’s hard nodig ook. Zelfs Volkswagen geeft toe dat Tesla erg belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van elektrische auto’s in algemene zin en dus zullen de Duitsers nu moeten aanhaken. Zo investeert het merk 20 miljard euro om in 2030 volledig over te kunnen stappen op elektrische auto’s en de verbrandingsmotor vaarwel te zeggen.

Foto: dikke combo door @kuifje via Autojunk