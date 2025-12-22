Heeft de elektrische C-Klasse voor de lancering al een facelift gekregen?

Het lijkt erop dat Mercedes terug is gegaan naar de tekentafel.

We hebben de Mercedes EQS en de Mercedes EQE, maar wat nog ontbrak was de EQC. En dan bedoelen we een EQC sedan, om te concurreren met de BMW i4. Die gaat er niet meer komen, aangezien het EQ-label is opgegeven, maar er komt wél een elektrische C-Klasse.

@spotcrewda kwam de nieuwe C-Klasse eerder dit jaar tegen bij de ‘Ring en deelt nu de foto’s. Er valt echter iets op: deze spyshots komen niet overeen met de teaser die Mercedes in september deelde. Het lijkt erop dat de elektrische C-Klasse al een flinke facelift heeft gekregen voordat de auto überhaupt op de markt is.

Op deze spyshots zien we namelijk een neus die lijkt op de nieuwe CLA. Het is niet goed te zien, maar er lijkt onder de camouflage een ‘monobrow’ schuil te gaan, oftewel een ledstrip die de koplampen met elkaar verbind. Sowieso zien we een neus die schuin afloopt.

Op de teaser zien we echter een rechtopstaande neus, met een grote, lichtgevende grille. Dit is in lijn met de nieuwe GLC. Het lijkt er dus op dat Mercedes terug is gegaan naar de tekentafel. Of ze wilden ons bewust op het verkeerde been zetten met het prototype, dat kan ook. Op meer recente spyshots is overigens wel de nieuwe neus te zien.

Enfin, genoeg geneuzel over de neus. We kunnen ook al iets over de specificaties vertellen. Volgens gelekte informatie wordt de elektrische C-Klasse leverbaar met 64, 85 en 94 kWh accupakketten en loopt het vermogen uiteen van 313 pk tot maar liefst 952 pk in de AMG. Uiteraard kun je rekenen op 800V-architectuur, want dat heeft de elektrische GLC ook.

De elektrische C-Klasse laat heel lang op zich wachten, maar medio 2026 zou het eindelijk zover moeten zijn. Naar verluidt wordt de auto in juli onthuld. Wil je toch liever een C-Klasse met een verbrandingsmotor? Niet getreurd, die blijft ook nog gewoon bestaan.