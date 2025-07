Het is vakantietijd! Haal de sleurhut uit de stalling! Niet voor een derde van de Nederlanders, die haten namelijk kamperen…

Het is zomervakantie!!!! Nou ja om 17 uur dan hè? Voor regio zuid. Die trappen de vakantieperiode af. Dat betekent dat overal de vouwwagens, campers en caravans weer uit de stalling worden gehaald en de koelboxen met worstenbroodjes en drumsticks worden klaargemaakt.

Op naar de camping in Spanje, Frankrijk of Italië! Tenminste, als je van kamperen houdt. Als je kijkt naar de verkoopcijfers van campers en caravans in ons land lijkt het alsof alle Nederlanders van kamperen houden. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.

Een derde van de Nederlanders HAAT kamperen

Het blijkt namelijk dat zo’n 32 procent van alle Nederlanders helemaal niets van kamperen moet hebben. Sterker nog, volgens dit deel van de Nederlanders zijn er NUL voordelen aan kamperen. Althans volgens een onderzoek van Markteffect in opdracht van verzekeraar Allianz Direct.

Als je vraagt naar de nadelen van kamperen noemt 42 procent van de respondenten regen en slecht weer als nadeel. Vieze toiletten zijn volgens 41 procent een groot probleem. Met de wc-rol onder de oksel een pokkeneind lopen is voor 27 procent een probleem, insecten en ander ongedierte irriteert 25 procent en een even zo groot percentage hekelt het gebrek aan privacy op de camping.

Pluspunten van kamperen

Waar haters zijn, zijn ook lovers. Dat is dan tweederde? Nou niet helemaal. Slechts negen procent kan geen nadelen verzinnen aan kamperen en is onbeperkt halleluja.

De voordelen van kamperen die genoemd worden zijn zaken als lekker dicht bij de natuur zijn. Maar liefst 36 procent noemt dat als grootste voordeel. De vrijheid om te gaan en staan waar je wil (niet in Griekenland…) is voor 32 procent een groot voordeel.

Zo’n 24 procent zijn echte Hollanders en vinden het feit dat kamperen goedkoper is dan een hotel of appartement een heel groot voordeel. Het contact en de gezelligheid met de buren op de camping is voor 18 procent een enorm pluspunt.

Tijdverdrijf in de auto

Kamperen betekent uren in de auto of camper. Wat moet je dan doen? Ondergetekende had dan vroeger altijd een koffer met stripverhalen bij zich en een Walkman met maakte niet uit wat, als ik maar niet naar de cassettebandjes van Benny Neyman hoefde mee te luisteren…

In dit onderzoek is ook meteen even meegenomen wat we tegenwoordig doen op de Autoroute du soleil / L’Autostrada del Sole. Wij hadden de Tablet op nummer 1 verwacht, maar goed er zit ook iemand achter het stuur, dus dit is de top 5!

Muziek luisteren en/of meeblèren (67 procent) Kletsen (57 procent) Slapen (22 procent) Spelletjes spelen (18 procent) Kijken naar films/series of podcast luisteren (16 procent)

Leuk om nog even te melden dat buiten de top 5 met vijf procent ook nog ruziemaken genoemd wordt.

Als laatste dan nog even het moment waarop gereisd wordt. De meeste appartementen en stacaravans huur je van zaterdag tot zaterdag in het hoogseizoen, maar heb je een eigen tent, caravan of camper? Dan zit je daar niet aan vast. Daarom mijdt 29 procent van de Nederlanders die met de auto op vakantie gaan zwarte zaterdagen als de pest!

