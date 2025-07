Jouw youngtimer kan elektrisch worden (dankzij gecrashte Tesla’s)

Een Nederlandse start-up bouwt oude benzineauto’s om naar EV.

Afscheid nemen van je oude auto kan lastig zijn. Autoliefhebbers begrijpen dat auto’s meer zijn dan wat staal en leer en dat je een band kunt vormen met je vierwieler. Maar wat als alle auto’s ooit elektrisch moeten zijn? Neem je dan afscheid en zoek je alternatieven? Zo’n alternatief is het Nederlandse Greentimer.

De start-up lanceert vandaag zijn idee: het elektrificeren van youngtimers. Als je het plat slaat, verwijdert Greentimer de originele aandrijflijn en plaatst een elektro-aandrijflijn uit oude EV’s. Je begrijpt het doel van dit bedrijf: de transitie naar elektrisch rijden versnellen. En er een leuk centje aan verdienen, zal ook vast door het hoofd van de oprichter zijn gegaan. Het eerste geld is al binnen, want Greentimer krijgt subsidie vanuit de EU, RVO en Gemeente Amsterdam.

Elektrische Volvo XC90

Als eerste ombouwmodel gebruikt Greentimer de eerste generatie Volvo XC90. De SUV krijgt oude EV-onderdelen. Denk aan de motor uit een gecrashte Tesla en de batterij uit een oude Volkswagen. De elektrische VW mag niet meer dan 600 kilometer gereden hebben.

De batterij is dus zo goed als nieuw, maar als een accu al na 600 kilometer wordt afgestaan, zou je zeggen dat er wat loos is. Om nog maar te zwijgen over een Tesla-motor uit een kapotte Model 3. Wie weet wat de motor heeft meegekregen van de knal en wat het met de ultragevoelige sensoren doet.

De tweedehands VW-batterijen zijn 82- of 55 kWh groot. De grootste van de twee zorgt voor een actieradius van 400 kilometer in de XC90. Best oké voor zo’n grote SUV die niet ontworpen is voor aerodynamica. De Tesla-motoren leveren minimaal 300 pk en snelladen kan tot 80 kW. Het vermogen zit wel pluis, maar dat snelladen is niet heel indrukwekkend.

Ook het interieur moet nog twintig jaar na de ombouw meegaan. Daarom plaatst Greentimer een touchscreen in de cabine en herstelt de bekleding. Vervolgens kijkt Greentimer ook even de banden, remmen en schokdempers volgens de onderhoudscyclus na omdat deze onderdelen snel slijten. De transformatie zou vrij rap kunnen: Greentimer denkt twee weken per auto nodig te hebben.

Betaalbaar?

Per jaar hoopt het merk één tot twee andere youngtimers toe te voegen. Het kan dus wel even duren voordat ze jouw youngtimer kunnen ombouwen. Door een ”schaalbare seriematige aanpak” hoopt Greentimer goedkoper uit te zijn bij de inkoop zodat de elektrische XC90 niet zo duur wordt als een Singer 911.

Maar goedkoop is anders. De prijs voor het ombouwen van een brandstofauto naar EV ligt bij Greentimer op € 27.500 voor de 55-kWh-versie en € 32.500 voor de 82-kWh-variant, exclusief btw. Da’s goedkoper dan een nieuwe gezins-SUV van het formaat XC90, maar het is toch een flinke smak geld.

Greentimer hoopt dat deze prijs in de toekomst zal dalen door nog lagere inkoopprijzen. Wanneer dat lukt, ga je geld terugverdienen, denkt het bedrijf. ”Als je deze investering over 5 jaar afschrijft op 50% restwaarde en een rentepercentage aanhoudt van 8% dan komen de maandelijkse kosten van de ombouw rond de € 350,- per maand uit. Ten opzichte van een brandstofauto is die € 350,- ongeveer het bedrag dat er bespaard wordt op brandstof, wegenbelasting en onderhoud. Er kan dus kostenneutraal overgestapt worden.” Voor ondernemers kan het nog wat aantrekkelijker zijn, zolang de youngtimerregeling blijft.