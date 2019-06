Waarom Bleekemolen zijn Le Mans-zege kwijt is

Door een strenge ingreep van de organisatie moeten Jeroen Bleekemolen en zijn team op de blaren zitten.

Hoe zuur is het als je Le Mans wint en dat de organisatie vervolgens je winst afpakt. Geen terugplaatsing naar een tweede of derde plaats, maar een regelrechte diskwalificatie. Van alles naar niets met één beslissing.

Het is Keating Motorsports overkomen. Het team, met de rijders Jeroen Bleekemolen, Ben Keating en Felipe Fraga, waren afgelopen weekend winnaar op Le Mans in de GTE Am-klasse. Het was nog spannend tijdens de race want het verschil met de nummer twee op het veld, Project One, was minder dan een minuut.

Keating Motorsports is gediskwalificeerd omdat de Ford GT een te grote benzinetank had. Volgens de reglementen mag een auto een tank van 96 liter hebben. In het geval van de GT was er sprake van een 96,1 liter tankinhoud. De winst in de GTE Am-klasse komt daardoor in handen van Team Project 1 (Bergmeister, Lindsey, Perfetti).

Of Keating Motorsports bewust met een grotere tank heeft gereden of dat hier sprake is van een kwalijke fout is niet bekend. Vorig jaar werd LMP2-winnaar G-Drive gediskwalificeerd omdat ze een aangepaste tankinstallatie hadden gebruikt. Het team kon daardoor sneller tanken in vergelijking met de andere LMP2-teams.

Met dank aan Sander voor de tip!