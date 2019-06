Officieel: atmosferische zespitter in nieuwe 718 Cayman GT4 en Spyder

Dat wordt grommen geblazen!

Eigenlijk is het best zonde dat de kleinere sportwagens van Porsche een beetje tegenvallen. Natuurlijk zijn ze rap, licht en wendbaar, qua geluid en vermogen is er het nodige te verbeteren. Met de nieuwe 718 Spyder en 718 Cayman GT4 probeert de Duitse sportwagenfabrikant zijn klanten tegemoet te komen. Ze krijgen namelijk een hagelnieuwe boxermotor: een zescilinder, gebaseerd op de krachtbron uit de huidige Porsche 911.

Waar Porsche zichzelf soms nog wel eens kan verliezen in het nastreven van zwarte cijfers, heeft het met de 718 Cayman GT4 en 718 Spyder duidelijk gekozen om de belangen van de liefhebbers te behartigen. De krachtbron is atmosferisch (lees: geen turbo’s!) en schakelen gebeurt “zoals het hoort” met de hand.

De atmosferische zescilinder boxermotor is een totaal nieuwe krachtbron in de catalogus van Porsche. Hoewel hij is gebaseerd op het modulaire blok uit de 992 en zodoende niet vanaf de grond is opgebouwd, komt hij weinig overeen met de motor uit de nieuwe 911. Waar de motor in de nieuwe Porsche 911 (rijtest) een 3.0 twin-turbo is, vinden we in deze modellen uit de 718-familie een 4.0 zescilinder zonder turbo’s. Flink doortrappen is een vereiste met deze hoogtoerige boxermotor. Fabian Zink van Porsche heeft Autoblog verteld dat er expres is gekozen voor een nieuwe econfiguratie, omdat het andere motoren uit het gamma niet eenvoudig kon downgraden naar het beoogde aantal pk’s.

Daarover gesproken: de vierliter boxer produceert zowel in de 718 Spyder als in de 718 Cayman GT4 precies 420 pk en 420 Nm. Het maximale koppel komt vrij tussen de 5.000 en 6.800 toeren. Bij liefst 8.000 toeren bereikt de Cayman GT4 zijn topsnelheid van 304 km/u, de opengewerkte Spyder moet genoegen nemen met 301 km/u. De acceleratiecijfers zijn overigens wel hetzelfde: in beide gevallen snellen de auto’s in 4,4 seconden naar de 100 km/u.

Zoals gebruikelijk is er ook op andere gebieden vooruitgang geboekt. Zo geniet de Cayman GT4 van 50 procent meer neerwaartse druk dan zijn voorganger en heeft de Spyder een nieuw lichtgewicht dak, waardoor hij beter presteert op hoge snelheden. Laatstgenoemde heeft daarnaast een nieuwe diffuser die de achteras beter naar de grond drukt. Tenslotte krijgen zowel de Cayman GT4 als de Spyder de verbeterde GT-wielophanging en een mechanisch sperdifferentieel. Kers op de taart is het nieuwe remsysteem met aluminium monoblokremklauwen.

Prijzen

Porsche windt geen doekjes om de feiten en brengt direct de prijzen van de 718 Cayman GT4 en de 718 Spyder naar buiten. Het moet gezegd worden: deze zijn niet mals. De 718 Spyder is de goedkoopste van het stel en kost 148.500 euro, de 718 Cayman GT4 kost tenminste 151.400 euro. Technisch gezien zijn ze daarmee net goedkoper dan de nieuwe Porsche 911 Carrera S, maar het verschil is dermate klein dat de overstap zo wel heel gemakkelijk gemaakt kan worden. De goedkoopste versie van de 992-generatie kost namelijk 156.700 euro.