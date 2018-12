Deze auto’s wil Michael Fux uit zijn collectie weren

De grote schoonmaak voor 2019 is begonnen.

Als vermogende met een collectie auto’s wil je af en toe wat nieuws. Dat is bij Michael Fux niet anders. De matrassenkoning koopt geregeld een nieuwe auto, maar is er geen fan van om enkel auto’s toe te voegen aan zijn wagenpark. Af en toe moet er ook iets weg en dat zijn niet de minste voertuigen.

Veilinghuis Mecum organiseert begin januari een grote veiling en hier wil Fux 25 auto’s uit zijn collectie verkopen. De lijst met auto’s is behoorlijk gevarieerd. Het opvallende is dat Fux afstand wil doen van maar liefst 2 LaFerrari’s. Een Aperta en een CoupĂ©. Waarom hij de auto’s wil verkopen is niet duidelijk. Je zou denken dat je zo’n Aperta voor altijd in een collectie zou willen bewaren.

Er zitten ook supercars tussen die op begrijpelijke wijze het veld moeten ruimen. Bijvoorbeeld een McLaren MP4 12-C, die door de jaren heen diverse opvolgers heeft gekregen. Fux wil zowel zijn coupĂ© als Spider 12C verkopen. De ondernemer is overduidelijk fan van speciale exemplaren, want andere auto’s die geveild gaan worden zijn onder meer zijn Porsche 911R, een 911 50th Anniversary, een AMG GT C Roadster 50th Anniversary en een SL65 AMG 45th Anniversary.

Het is niet alleen modern spul dat de garage moet verlaten. Wat te denken van een Cadillac Series 370 Phaeton uit 1931 of een 1937 Packard 1508 Twelve Convertible Sedan. Je checkt alle 25 auto’s die van de hand gaan in de gallery. De veiling is van 3 tot 13 januari 2019 in Kissimmee, Florida.