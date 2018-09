Waarom de nieuwe BMW 3 Serie nu al mislukt is

Pff, BMW...krijg je mojo nu eens terug.

Volgende maand, of eigenlijk beter gezegd over een paar dagen, is het zover. De nieuwe generatie 3 Serie wordt dan onthuld op de autoshow van Parijs. De launch van een nieuwe Dreier is altijd wel een ‘momentje’ om bij stil te staan in de autowereld. Het is immers een icoon. Het is de auto die alle andere auto’s in het segment graag zouden willen zijn. Soms werd dat zelfs bijna potsierlijk nagestreefd, zoals met de eerste generatie Lexus IS. Niks ten nadele van die auto, maar het was in alles een Japanse ripoff van de 3 Serie. Zelfs de relatief kleine zes-in-lijn van de 320i werd gekopieerd voor de IS200.

Heel gek was dat overigens niet. De IS verscheen in 1999 op de markt, een jaar na wellicht de beste 3 Serie ooit. Dat was uiteraard de E46 (aankoopadvies). Nooit was een 3 Serie als allrounder zoveel beter dan zijn concurrenten. Het design was daarbij ook on point. Perfecte proporties, mooie lampjes (vooral voor de lift), een strak interieur, de E46 had het allemaal.

Sindsdien is de voorsprong die BMW had langzaam maar zeker ingelopen door de concurrentie. Deels omdat die concurrenten nu betere auto’s maken dan toen (Giulia versus 156, W205 versus W203), maar ook deels omdat BMW, in ieder geval volgens velen, de bal wat heeft laten vallen. Oké, dat de zes-in-lijns verdwijnen dat is afgedwongen door regelgeving omtrent uitstoot, maar wat is het excuus voor hier en daar harde plastics in het interieur. En waarom waren de E9x en F3x niet zo mooi als de E46?

Een aantal van deze zaken zijn natuurlijk subjectief, maar er lijkt toch een soort tendens te zijn. In die Heimat verkocht de 3 Serie vorig jaar bijzonder matig. Althans voor 3 Serie begrippen. Zodoende kijkt BMW reikhalzend uit naar de opvolger van de F3x. Deze week kwamen er al een paar teasers voorbij, in de vorm van drie fotootjes met stylingsdetails. Check ze hierboven in de gallery.

Toen ik de eerste foto zag was ik redelijk positief. Het is al duidelijk dat BMW de nieuwe ‘drie’ een stel koplampen geeft met een ‘inkeping’ erin die een hoedtikje is naar de E46. Het facelift model van de E46 weliswaar, maar toch, puik werk. Het tweede positieve wat me opviel is dat de ontsierende Air Breather achter het voorwiel, een doorn in mijn oog sinds de introductie ervan, een beetje teruggesnoeid lijkt te zijn. So far, so good. Maar toen zag ik de derde foto.

NEEHEEEEEEE! Waarom nou toch. Maar echt. Jarenlang had BMW dit helemaal goed voor elkaar. De raamstijl eindigde in een Hofmeister-knik en dat hielp het profiel van elke BMW herkenbaar en sportief te maken. Andere merken zouden een moord doen voor dergelijk instant herkenning van hun producten. Wat schetst mijn verbazing: bij de nieuwe zit de knik er nog wel soort van, maar ze hebben iets heel geks gedaan met de uitsnede van de deur waardoor er een extra naad inzit. Was ist denn hier los!?!

Het is officieel: BMW is deaud. Als iemand me even een seintje kan geven als ze stoppen de merkwaarden te vernietigen zonder enige reden zou dat fijn zijn. *Drop mic*.