Obscure SUV voor roadtrip (8K) – Autoblog advies

2005 Infiniti FX

Een betrouwbare, deugdelijke, vierwielaangedreven en obscure SUV voor de betere Europese roadtrips. En dat allemaal voor slechts 8 mille!

De beste ideeën krijgen mensen in de kroeg. Ideeën over een eigen kroeg beginnen, de conceptie van mijn zus en natuurlijk de betere roadtrips. Onder leiding van student Thom en 3 anderen hebben ze halsoverkop besloten om een roadtrip te maken door Europa. Je, de brandstof is duur tegenwoordig, maar de prijzen voor overnachtingen vallen relatief mee. En tja: alles kost toch al geld tegenwoordig.

Alternatief voor vliegtuig

Het vliegtuig is op dit moment ook niet echt een waardig alternatief. Zeker niet goedkoop, je moet een auto op locatie huren en je bent redelijk beperkt. Je zit vast aan de tijden dat zo’n kist de lucht ingaat (als dat al het geval is). Dus wat is dan het plan? Ze hebben nu een 850 Estate youngtimer, maar die had de afgelopen 5 APK’s nooit door mogen komen. Die auto (de ‘bierstation’) gaat zo’n trip niet overleven. Dus kopen ze met zijn vieren weer een auto.

De heren denken aan een grote goedkope, obscure SUV kopen en dan zelf bepalen wat de route wordt. Uiteraard zitten er wel wat haken en ogen aan. Thom en zijn kornuiten zijn namelijk alle vier uit de kluiten gewassen. Het idee was dat ze alle vier 2.000 euro inleggen voor een auto. En nee, dat hoeft niet direct op, want ze zijn ook niet gek. Waarschijnlijk zitten er bij dit soort auto’s nog wat achterstallig onderhoud aan.

Obscure SUV die niet uit elkaar valt

Aan de andere kant, na de zomervakantie verkopen ze de auto weer, dus dan valt de afschrijving reuze mee. Qua auto mag het van alles zijn, zolang het maar een beetje foute SUV is. Ja, een SUV. Geen MPV en al helemaal geen stationwagon. Ze hoeven niet met 200+ over de Autobahn te knallen, maar ze willen juist relaxt door Europa cruisen. Daarbij is het ook handig als er licht offroad werk mee verricht kan worden op slechtere wegen en bergachtige omgeving. Dus vierwielaandrijving is een must, evenals leren bekleding (makkelijk schoon te maken), airco en cruise control.

De wensen en eisen voor een obscure SUV kun je hieronder bekijken:

Huidige auto’s Diverse fietsen, OV-chipkaarten en Volvo 850 Estate met 7 ton op de klok Koop / lease Gewoon kopen Budget 8.000 euro Jaarkilometrage We verkopen ‘m binnen een jaar, maar we gaan er zeker 10.000 km mee rijden Brandstofvoorkeur Diesel is duur en hoge MRB, dus benzine graag Reden aanschaf andere auto Volvo is te oud, auto moet moderner, frisser en beter offroad zijn. Gezinssamenstelling Voor zover wij weten, nog niet. Voorkeursmodellen Range Rover, maar da’s niet verstandig No go’s Onbetrouwbare auto’s met hoge reparatiekosten

Tip 1: vergeet Europees

Toevallig hadden @jaapiyo en ondergetekende het er nog over. Betrouwbare Europese SUV’s van de periode 2002-2010? Ai, lastig om te zeggen. In het budget kun je van alles tegenkomen.

Auto’s als de Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz ML, Land Rover Discovery, Land Range Range Rover, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg en de Volvo XC90. En in al die gevallen zijn potentiële moneypits. Er kan heel veel aan kapot en veel daarvan is meteen erg prijzig. Als het per se Europees moet, zoek dan de netste ML mogelijk.

Tip 2: koop particulier (+aankoopkeuring)

Dit is geen hete handel, grote SUV’s. Het zijn oudere auto’s die meer kilometers hebben gelopen. Die vind je dus voornamelijk bij universele garages. Niets ten nadele daarvan, maar die hebben nauwelijks meerwaarde ten opzichte van de particulier, terwijl je bij de particulier wél een aanzienlijk lagere prijs kunt krijgen. Doe in alle gevallen een aankoopkeuring. Dat geld verdient zich dubbel en dwars terug.

Mazda CX-7 (ER)

€ 6.545 (Nederland, particulier)

2007

180.000 km

Stiekem komt deze auto vaker voorbij in dit soort adviezen. Eigenlijk zouden we er eentje zelf moeten kopen voor de Autoblog Garage om te kijken hoe het werkelijk is op de lange termijn, zo’n grote Mazda. De CX-7 (beetje de voorloper van de CX-60) is een van de strakker rijdende crossover-SUV’s uit zijn periode en nu nog steeds eigenlijk. De motor is de potige 2.3 DISI-turbo uit de MPS-modellen (check hier de Mazda MPS special!). Sturen, schakelen, remmen, body-controle: dit rijdt serieus leuk namelijk. Al helemaal voor zo’n grote auto.

Het is een Japanner, dus verregaand betrouwbaar. Dus in principe, toen we hoorden van jullie plannen, zouden we zeggen: scoor deze. Een lekker obscure SUV, voldoet aan alle eisen en het is nog een deugdelijke product ook. Daarbij konden we in het budget gewoon heel erg nette exemplaren vinden.

Nissan Murano (Z50)

€ 6.954 (Nederland, universele handelaar)

2005

160.000 km

De Nissan Murano lijkt qua concept nog het meest op de Mazda CX-7. Eigenlijk is het andersom, want de Murano was er eerder. Voor zijn soort is het een sportieve crossover. De obscure SUV heeft een ‘350Z’-vibe over zich en dat komt door de motor, die oranje-gouden kleur (die je wil) en het ietwat plastiekerige interieur (dat je niet wil, maar wel aan vast zit).

Daar staat tegenover dat het behoorlijk aardig stuurt voor zo’n slagschip. De Murano is niet zo snel als een 350Z, ondanks de zelfde motor. In de Murano levert ‘ie iets minder vermogen en de Murano is natuurlijk ietsje zwaarder. Qua uitrusting is deze Nissan een zeldzame auto, want in principe zat alles er standaard op en waren er nauwelijks opties mogelijk.

Hyundai Santa Fe Style V6 (CM)

€ 6.850 (Nederland, universele handelaar)

2006

230.000 km

Uiteraard hebben we ook een heel verstandige keuze voor je. Dat is in dit geval de Hyundai Santa Fe. Je kunt in het budget voldoende exemplaren vinden. Het is zeker geen inspirerende auto, maar wel een relatief moderne. In vergelijking met de Kia Sorento’s van dezelfde periode is de Santa Fe véél fijner.

De Sorento staat op een ladderchassis, de Santa Fe heeft een zelfdragende carrosserie. Verder zijn ze lekker ruim en compleet uitgerust. De uitstraling van de grote Hyundai is een beetje ‘meh’, evenals de ambiance in het interieur. De aandrijflijn is echter solide en het zijn gewoon puike auto’s. En wil je van een grote lompe SUV doet ie groot en praktisch is? Daar voldoet de Santa Fe namelijk prima aan. Qua aanschaf kost ‘ie niet al te veel.

Lexus RX300 President (XU30)

€ 7.950

2005

230.000 km

De fijnste auto in dit lijstje is ongetwijfeld deze Lexus. Althans, het is de meest geraffineerde. In het budget kun je een tweede generatie Lexus RX vinden. Dan zit je wel aan de max van het budget, maar met een Lexus hopen we dat er minder te repareren valt. Echt snel is ‘is ie niet. Ook niet bijzonder leuk om te in sturen (integendeel). Of het een obnscure SUV is: in Europa eigenlijk wel, in de VS struikel je erover, maar hier zie je zie eigenlijk veel te weinig gezien de kwaliteiten van de auto.

Om lekker kilometers mee te vreten in alle rust is de auto meer dan uitstekend geschikt. De V6 is soepel en stil, de automaat doet bijna naadloos zijn werk (als het goed) en voor het type auto valt het verbruik enigszins mee. Het is een Lexus, dus je kunt ze altijd weer makkelijk doorverkopen na de vakantie.

Subaru B9 Tribeca

€ 6.450

2006

175.000 km

Oh ja, dit heeft Subaru ook nog gebouwd. Met recht een obscure SUV en dat komt door een extreme designmisser. Subaru heeft er een handje van om uitstekende techniek dermate lelijk te verpakken dat alsnog niemand het koopt. De Tribeca heeft een nogal bijzondere neus. Ja, die grille kan echt niet.

Maar verder zijn het eigenlijk best puike auto’s. Qua luxe en verfijning zit het niet op het niveau van de Lexus, maar de Tribeca voelt rijker aan dan de Santa Fe. De motor is een 3.0 boxermotor, net als een 911! Echt snel is ‘ie niet (zuinig ook niet trouwens), maar het is een goedmoedige cruiser, deze auto. Lekker ruim ook. Sterker nog, je kan twee extra personen vervoeren!

Infiniti FX35

€ 5.950 (particulier, Nederland)

2006

215.000 km

Als de Murano iets te rauw rond de randjes is (in het Engels klinkt dat beter), dan is de Infiniti FX35 een goede optie. Om eerlijk te zijn waren we verrast dat ze te vinden waren in het budget. Het zijn namelijk echt topwagens.

De FX35 is de Porsche Cayenne-tegenhanger van Infiniti. Sterker nog, waarschijnlijk is de FX hun meest geslaagde product tot nu. Er zijn twee versies: de FX35 (met V6) of de FX45 (met V8). Die eerste is het meest verstandig (of minst onverstandig). De FX35 combineert de kwaliteit van de Lexus met de rij-eigenschappen van de Mazda en Nissan.

Yolo: Saab 9-7X

€ 6.450

2006

195.000 km

Ja, we gaan echt even geen Europese auto’s bespreken. Maar als je per se een Europese badge wil, dan kunnen we dat regelen. En veel Europeser dan Saab wordt het niet, behalve bij deze dan. Dit is namelijk een Chevrolet Trailblazer met een een andere badge.

Toegegeven, GM heeft wel iets meer gedaan om er een Saab van te maken, maar bij lange na niet genoeg. De auto heeft eenvoudige doch degelijke motoren en een ladderchassis. Alles is eenvoudig en dat geeft de auto ontegenzeggelijk wat charme. Het is de ideale auto voor de Saab-verzamelaar die een auto zoekt om de trailer mee te trekken om Saabjes op te halen.

