De 16 coolste sportsedans uit de jaren ’80

Een ouderwets lijstje met ouderwets dikke sedans.

Voor wie de jaren ’80 is vergeten of nooit heeft meegemaakt, een kleine reminder. Het was het decennium waarin het allemaal begon. Kleurentelevisie, elektrische muziek en de aftakeling van Patricia Paay en Patty Brard. Iedereen droeg truien met van die bollen, strepen en ruiten. We stemden toen nog gewoon massaal CDA en de kranten hadden het over zure regen.

Op het gebied van sportieve sedans werden de eerste stappen gezet. In de jaren ’70 waren prestaties voornamelijk weggelegd voor sportcoupé’s en GT’s, maar in de jaren ’80 was er kennelijk een stijgende vraag naar praktische vierdeurs sedans met een flinke motor onder de kap. Dit zijn volgens ons de 16 gaafste:

Mitsubishi Lancer 2000 Turbo

Mitsubishi is een vreemd merk. Tegenwoordig maakt het voornamelijk SUV’s en crossovers. In de jaren ’90 waren ze specialist op het gebied van sportieve coupe’s en in de jaren ’80 begonnen ze met sportsedans. De Lancer 2000 Turbo kan gezien worden als de voorvader van de latere Lancer Evolution, of als de Japanse iteratie van de BMW 2002 Turbo. De 2.0 liter viercilinder was voorzien van een flinke turbo die je nog echt op toeren moest jagen om het maximum vermogen te kunnen extraheren.

Opel Omega 3000 (A)

We weten het: de Lotus Omega/Carlton is cooler en er was ook nog een snelle Evolution van de Omega. Dat waren zeldzame en dure sedans. De Opel Omega 3000 was eveneens de moeite waard, maar iets goedkoper en iets langzamer. Daarmee overigens niet minder cool, want de Omega 3000 is heerlijk jaren ’80. Lekker dikke skirts, aangezette bumpers en ‘grote’ 16″ velgen. Qua layout is het een perfecte auto: de atmosferische zes-in-lijn levert via een handgeschakelde transmissie zijn krachten af aan de achterwielen.

Peugeot 604 GTI

De 604 was de grote sedan van Peugeot in de jaren ’80. De voorloper van de Peugeot 505 was nog ouderwets Frans, dus met enorme zetels bekleed met velours, flexibele veren en een complete standaarduitrusting. De naam ‘GTI’ is natuurlijk een beetje misplaatst, aangezien wij de naam nu associeren met gepeperde versies van reguliere hatchbacks. De 604 GTI had een 2.8 liter grote PRV onder de kap liggen, goed voor iets meer dan 150 pk. De achterwielaandrijver kan daarmee 190 km/u halen en in minder dan 10 seconden naar de 100 accelereren. Een rappe Peugeot dus.

Volvo 760 Turbo

De motor van de 604 was ook leverbaar in de Volvo 760. Voor wie meer vermogen wilde, was er de 760 Turbo. Deze had geen ‘Franse’ motor, maar een echte Zweedse vierpitter turbo. In standaardtrim leverde dit blok 177 pk en 253 Nm, maar met een beetje kietelen kun je daar meer, véél meer uithalen. De blokken waren extreem sterk, iets wat Volvo nog steeds een goede naam bezorgd. Dat de auto er nauwelijks sneller uitziet dan de gewone 760 en 740 maakt het totaalplaatje af. Perfecte auto voor de sleeper-fanaticus met tuningsplannen.

Saab 900 Turbo 16

Als je denkt aan een Saab 900 Turbo komen al snel beelden van een Coupé of liftback bovendrijven. Misschien zelfs een Cabriolet. Maar er was ook een vierdeurs 900 in Turbo uitvoering. Die zag er heerlijk suf en sullig uit, zeker als je koos voor een exemplaar in het beige. Maar als je de in lengte geplaatste viercilinder aanzwengelde, hoorde je de onmiskenbare gorgel van een Saab Turbo. In Turbo 16 uitdossing had je ook nog eens 175 pk tot je beschikking. In 1984!

MG Montego Turbo

We kennen de exit-strategie van MG nog wel. Pak een duffe Rover, zet er dikke wielen onder, gebruik een sterkere motor en taadaa: je hebt een MG sportsedan. Dat was geen nieuw trucje in 2002. Ook in de jaren ’80 deed MG dit. Zo kon je de extreem slechte Austin Montego voorzien van een dikke tweeliter turbo met meer dan 150 pk, waarmee je in 7,5 seconden naar de 100 knalde. Het resultaat was een heel snelle Montego. Nog steeds een bizar slechte auto, maar in elk geval snel.

Alfa Romeo 75 V6

Je hebt soms van die auto’s waarbij het perfect is. Ik denk aan de Alfa Romeo 75 V6. Vanaf 1987 kon je de middenklasser van Alfa Romeo krijgen met een 3-liter grote Busso V6, in dit geval goed voor bijna 190 pk. De 75 was met 1.250 kg niet eens zo heel zwaar, dus de prestaties waren zeer aansprekend. In iets meer dan zeven seconden kon je de 100 aantikken. Maar het waren niet de prestaties waarmee de 75 zo beroemd is geworden. Het was de complete blend van design, stijl, geluid en rijeigenschappen.

BMW M5 (E28)

Tegenwoordig lijkt 286 pk niet zo heel erg veel te zijn. Een beetje Plug-In hybride haalt dat wel. Het is niet alleen het vermogen, maar ook hoe het bereikt wordt. In de E28 M5 is het een atmosferisch en mechanisch feestje. De gaspedaalrespons is direct, de zescilinder huilt schitterend en je bediend de auto nog zelf met een handgeschakelde transmissie. Ook het feit dat de motor uit de M1 komt en voornamelijk als competitiemotor ontwikkeld is, draagt bij aan de legende van de eerste M5. Persoonlijk kan ik het uiterlijk erg goed waarderen: een sharknose met 16″ BBS honingraat-velgen is gewoon hoe het hoort te zijn.

Mercedes-Benz 190 E 2.3 – 16 (W201)

De Mercedes die iedereen 190 ‘Cosworth’ noemt, maar het officieel niet in typebenaming heeft staan. Cosworth werd ingeroepen om de 2.3 motor van extra pit te voorzien en dat lukte wonderbaarlijk goed. Het leukste aan deze auto is dat het aanvankelijk een rally auto moest worden. Toen Audi succes bereikte met de quattro, zag Mercedes in dat het te laat was om competitief mee te doen op onverhard wegdek. Het geheel werd omgebogen in een DTM-project, net op het moment dat BMW met de M3 alle records aan flarden reed. Nog altijd een geweldige auto, deze 190 met zijn race viercilinder.

Ford Sierra RS Cosworth

De Sierra RS Cosworth is er in diverse gradaties. In tegenstelling tot de bovenstaande Mercedes, durfde Ford het wél aan om mee te doen aan het rallykampioenschap. Titels werden niet behaald, maar er werd wel een rally gewonnen. De eerste serie Sierra Cosworths waren er enkel als driedeurs. In 1988 werd de vierdeurs sedan geïntroduceerd. Deze kreeg twee jaar later vierwielaandrijving.

Lancia Thema 8.32 (834)

Een ingetogen sedan met de motor van een Ferrari. Vergelijkbaar als dat je nu een Ferrari 488 motor in een Alfa Giulia zou leggen (wat voor 3/4 ook zo is, eigenlijk). Er werd wel het een en ander aangepast voordat de Lancia Thema 8.32 het levenslicht zag. De motor uit de Ferrari 308 werd teruggetuned, voorzien van een crossplane krukas en overdwars gemonteerd. De prestaties waren in de jaren ’80 beter dan in de jaren ’90, vanwege het ontbreken van een katalysator. Maar door enkel te praten over de motor doen we de Thema 8.32 te kort. Zo was het de eerste auto met een uitklapbare spoiler en was het interieur bloedmooi bekleed met Poltrona Frau leder.

Renault 21 Turbo

Vroeger was alles beter. Een goed voorbeeld is de Renault 21 Turbo. Aan het einde van de jaren ’80 was dit een van de snelste auto’s in zijn klasse. Dat kwam mede door de 175 pk sterke turbomotor. Turbo is nu saai en futloos, maar in de jaren ’80 waren turbo’s te gek, gaaf en cool. Wat de 21 Turbo nog meer geweldig maakt, is het uiterlijk. De strakke lijnen van Giugiaro zien er nog steeds geweldig uit, zeker in turbo trim. Dan heb je dikke bumpers, skirts en een spoiler. Politiek correct bestond nog niet en geluk was heel gewoon.

Ford LTD LX

In 1982 ging de Ford LTD over op het Fox-platform, de LTD’s op basis van het ‘Panther’-platform werden omgedoopt tot Crown Victoria. De nieuwe LTD op het Fox platform was een stuk moderner en lichter dan het ouderwetse Panther-Platform. De LTD was er met een viercilinder (‘Lima’) of twee zescilinders, een zes-in-lijn (‘Thriftpower’) en de Essex V6. Voor 1984 en 1985 was de LTD LX te verkrijgen. Deze had de vijf liter grote Windsor V8 uit de Mustang onder de kap. Onderstel, remmen en transmissie werden aangepast op de hogere prestaties. Wilde je een nog beter onderstel en remmen, dan kon je het ‘Police Package’ bestellen.

Holden Commodore SS Group A (VK)

Toen Holden mee wilde doen volgens officieel Group A reglement, moesten ze minimaal 500 straatauto’s bouwen. Zoals wel met meer auto’s het geval was in de jaren ’80. In de basis moest de techniek exact gelijk zijn. Dus dezelfde motor, wellicht met minder vermogen en exact hetzelfde uiterlijk. Daardoor zijn auto’s als de M3 Evo en 190 Evolution II zo waanzinnig uitbundig. Beide vallen trouwens in het niet bij de Holden Commodore SS Group A. De voorkant is dankzij de gesloten lamellen zeer gestroomlijnd en de achterklep is een grote spoiler. De witte wielen en meer dan 265 pk sterke V8 maken het plaatje af.

AMG Mercedes-Benz 300 E 6.0 ‘Hammer’

In de jaren ’80 waren er weinig sportsedans zo snel als een ‘Hammer’. De bijnaam die deze Mercedes-Benz 300 meekreeg. De Hammer komt nog uit de tijd voordat AMG officieel met AMG samenwerkte. Er zijn vier varianten geweest. De eerste was een 5.0 liter V8 met 340 pk. Later kwam er een 5.4 liter met 355 pk. De 5.6 liter variant met 360 ging daar weer net overheen. De tofste was de 6.0, die maar liefst 360 pk onder de kap had. Je kon de ‘Hammer’ ook krijgen als Coupe en zelfs als stationwagon, maar in dit lijstje kijken we alleen naar de sedans.

Bentley Turbo R

Soms is het leuk om een begrip iets op te rekken. De Bentley Turbo R is alles behalve sportief, zeker niet in vergelijking met de andere auto’s in dit overzicht. Als je echter kijkt naar de basis van de auto, een Rolls Royce Silver Spirit, is de Bentley zeer sportief. Het was de eerste Bentley in decennia waarbij er aansprak werd gemaakt op het sportieve verleden en imago van het Britse merk. De 6/75 liter grote V8 werd voorzien van een enorme turbo. Het resultaat is vooral heel erg veel dorst en koppel. Het was in de jaren ’80 de auto voor de heer van stand die graag zelf achter het stuur kroop.