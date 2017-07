Waarom deze Bentley cabrio een handtasje is

Waan jezelf de Louis Vuitton-don in deze Conti GTC.

De Bentley Continental GTC is sowieso al een beetje handtasesque, maar dit exemplaar maakt het wel heel bont. Dat zit ‘m niet alleen in de velgen, maar vooral ook in de bekleding van de stoelen.

Stel, je bent de spits van FC Utrecht met doorgroeipotentie. Je droomt van het échte goede leven. Deel uitmaken van een sterrenensemble uit een pittoreske metropool dat jaarlijks kans maakt op het winnen van de Champions League is het doel. Die cup met de grote oren zelf doet je overigens weinig. Het gaat voor jou vooral om alle goodies die je je kan veroorloven met het salaris dat je ontvangt bij een Europese topclub.

Maar helaas. In de beladen wedstrijd tegen Ajax krijg je een tikkie op de enkel van Joël Veltman. Weg doorgroeipotentie. Door hard door te ploeteren in de gym ben je nog wel goed genoeg voor een middenmotor in de eredivisie, maar de echte sprankeling die is er wel vanaf. Dat wil zeggen dat je je hele sportieve leven nu maximaal een tonnetje of twee à drie per jaar pakt. Bummer.

Betekent dit ook het einde van je droom om een auto te kopen die perfect bij je past? Neen! Een nieuwe Conti GTC kopen wordt dankzij je nieuwe financiële situatie wat bezwaarlijk, maar op Marktplaats staat deze gebruikte Continental GTC met Louis Vee bekleding die perfect past bij je toilettas.

Voor slechts 109.500 Euro is deze automotive handtas de jouwe. Zo houd je dus nog voldoende geld over om een echte handtas voor je moeder te kopen. We horen je al praktisch de straat door shinen met een CD van Kanye in de wisselaar:

I’m Kan, the Louis Vuitton Don

Bought my mom a purse, now she Louis Vuitton Mom

Enfin, het is makkelijk om deze aangepaste Bentley belachelijk te maken, maar stiekem vind ik het er nog best puik uitzien. Of heb jij liever deze Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe met LV-jas?



Bedankt Robbert voor de tip!