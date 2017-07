Waarom fabrikanten je uitlaatspruitstuk de moeder koelen

Een frisse duik in de techniek van vandaag de dag.

De traditionele verbrandingsmotor bevindt zich momenteel in hetzelfde stadium als de Series 800 Terminator Model 101 in Terminator Genisys. Het ding is al oud, maar nog niet obsoleet. Nog altijd vindt er technische ontwikkeling plaats om nog wat jaartjes toe te kunnen voegen aan de levensverwachting van ICE’s (Internal Combustion Engine).

Een van die ontwikkelingen is het integreren van het uitlaatspruitstuk in de cilinderkop van de motor. Volkswagen past dit trucje bijvoorbeeld toe in haar EA888-motoren en Ford in de drie- en vierpits EcoBoost-blokjes. De vraag is echter: waarom doen ze dit? Opper-nerd Jason Fenske van Engineering Explained heeft onlangs een video gemaakt om een en ander inzichtelijk te maken. Volgens mij snap ik het nu ook, dus bij deze de sprong in het diepe, koude water.



Schematische voorstelling:



Bovenstaand plaatje geeft weer hoe het uitlaatspruitstuk ‘opgesloten’ zit in de cilinderkop. De uitlaatgassen worden vanaf de uitlaatkleppen in het spruitstuk geleid. Het spruitstuk zelf wordt omgeven door waterreservoirs, die de hete dampen afkoelen. Nadat de uitlaatgassen de veilige omgeving van de motor verlaten worden ze vrijwel direct ingezet om de turbo (die unit daar links van de motor) aan te zwengelen.

Nog een verduidelijkende voorstelling:



Op dit plaatje kan je zien hoe er binnen de cilinderkop een soort koelvest zit rondom het uitlaatspruitstuk.

Een echt plaatje van de motor:



Hier zie je hoe de full metal cooling jackets er in het echt uitzien.

Voordelen van deze setup:

Het integreren van het uitlaatspruitstuk in de cilinderkop op deze manier brengt enkele voordelen met zich mee. Ten eerste wordt de motor eerder warm. Dat is goed voor de levensduur en het verbruik van je motor, maar ook voor het passagierscompartiment van je auto op een koude winterdag.

Tegelijkertijd wordt de temperatuur waarmee de uitlaatgassen de turbo en katalysator bereiken verlaagd. Volgens Volkswagen gaat het om een verschil van zo’n 70 graden op het moment dat de gassen bij de turbo aankomen. Het voordeel dat dit oplevert heeft vooral te maken met de katalysator. Deze heeft een bepaalde temperatuur nodig om goed te werken, maar als ‘ie te heet wordt, kan dat schade opleveren.

Om die schade tegen te gaan werd/wordt er bij hoge belasting soms extra brandstof de cilinders ingespoten. Dat klinkt in eerste instantie wellicht raar, maar extra benzine de motor inplempen koelt de motor en (dus) de uitlaatgassen. Dankzij het koelen van het uitlaatspruitstuk in de motor is dit minder noodzakelijk, dus je bespaart er brandstof (Volkswagen claimt maar liefst 20 procent) én je katalysator mee.



Nadelen van deze setup:

Elk voordeel ‘heb’ zijn nadeel, maar toch valt de schade in dit geval mee. Het grootste nadeel is dat je extra hitte absorbeert in de motor. Bij modale hoeveelheden pk’s is dit nadeel echter te behappen. Een ander nadeel is dat het dankzij de extra gecompliceerde cilinderkop wat lastiger is voor tuners om meer pk’s uit de motor te peuren door de kop aan te passen. Maar goed, tegenwoordig doen de meeste tuners sowieso niet veel meer dan een ander chippie in de auto zetten.