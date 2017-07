Deze auto had het verschil kunnen maken voor Seat

Could have, would have, should have. Koop je niets voor. Gelukkig hebben we de foto's nog.

Het merkenportfolio van de Volkswagen Group is enorm omvangrijk. Elk merk lijkt nu zijn plek gevonden te hebben, behalve Seat. Seat is nooit een merk met karakter geweest. Het begon met Fiats die in licentie gebouwd werden, om vervolgens over te gaan op gerebadgde Volkswagens. En waar Skoda heel succesvol is als ‘Budget Volvo: voor familie prima te gebruiken en zakelijk inzetbaar bovendien’, zo ontiegelijk zit VW te hannesen met Seat.

In eerste instantie was het de bedoeling om het Spaanse Alfa Romeo te worden. Seat begon aanvankelijk best aardig met modellen als de Ibiza en de eerste Leon, welke meer dan toevallig iets weghad van een Alfasud. Soms heeft het wel degelijk zin om met een hopeloos topmodel te komen. Een auto die je bijna niet zult verkopen, maar het geeft wel aan wat er mogelijk is. Als rockband wil je natuurlijk heel graag radiohits scoren, maar met een kwartier durend meesterwerk kun je aangeven waartoe je in staat bent.

Waar veel merken als Ford (GT), Alfa Romeo (8C Competizione) en zelfs VW (Phaeton) dit succesvol toepasten, is men bij Seat nooit verder gekomen dan een Cupra R versie. Dat Seat wel degelijk andere plannen had, blijkt wel uit deze concept car, de Seat Bolero BT 330. Deze auto werd tentoongesteld op de Salon van Genève in 1998. Inderdaad, deze concept is 19 jaar oud. Maar daardoor niet minder relevant.

De auto was een 5-deurs fastback met suïcide-doors en een typisch concept interieur. Kortom, alles aan de auto was niet echt realistisch. Maar kijk even door al dat concept-geneuzel heen en je ziet een keurige D-segmenter. Rank, slank en gespierd. Precies de kenmerken die je zou verwachten bij een auto van een merk dat pretendeert het alternatief te zijn voor Alfa Romeo.

De techniek was overigens veel minder exotisch, maar mede daardoor wel realistischer. Onder de kap huisde een 2.8 liter grote V6 van Audi origine. Daarbovenop waren twee turbo’s geschroefd om tot een maximum vermogen van 330 pk te komen. Dat verklaart de naam (330 pk, Biturbo). De auto was niet Ferrari-snel, maar van 0-100 in 5 seconden en een top van 273 zijn geenszins waarden waarvoor je je moest schamen in die tijd. Voor de goede orde: de Bolero was net wat sneller dan een Audi S4, een auto die ook erg populair is in het geel.

Uiteindelijk werden maar een paar kleine details doorgegeven aan normale Seats. Denk aan de ’S’ in een soort ‘enkele BMW-esque’ nier, maar dat was het het wel een beetje. Helaas, want dit had gewoon een topper voor Seat kunnen worden. Denk aan de Volvo 850 T-5: die auto heeft Volvo een veel minder belegen imago bezorgt. Bij Seat is het eigenlijk erger. Het had namelijk geen imago.

De naam Bolero bleef overigens wel hardnekkig oprukken. Zo rond 2006 gonsde het van de geruchten dat Seat eindelijk met een D-segment sportsedan zou komen. Nog beter nieuws: de auto zou voornamelijk gebruik gaan maken van Audi techniek, dus met de motor in lengte en vierwielaandrijving. Uiteindelijk weten we allemaal wat voor dode mus dat geworden is. De naam Bolero werd veranderd naar Exeo. Een Audi A4 met Seat grille, niet alleen qua uiterlijk en interieur, maar ook qua rijden. De gehele productielijn werd verhuisd van Ingolstat naar Martorell, om de auto nog een beetje een Spaans tintje te geven.

We weten allemaal hoe het is afgelopen met de Seat Exeo. De auto flopte volkomen, en terecht. Ondanks dat het geen slechte auto was, was het wel een opgewarmde drol. In de folder dampte het nog na. Als je erin zat en ermee reed voelde je aan alles dat je in een auto uit 2001 zat, niet uit 2009.

Nu wil uw scribent niet beweren dat het met de originele Bolero wel goed was gekomen met het Spaanse merk. Maar tot nu toe heeft Seat het lastig gehad met het vinden van het juiste imago, ondanks dat we betaalbare familieauto’s, die de Ring in minder dan 8 minuten weten te doen wel kunnen waarderen.