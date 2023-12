Waarom deze ‘doodnormale’ Volkswagen Golf peperduur is

Volkswagen Golf V R32-geld voor een Volkswagen Golf V die niet eens een R32 of GTI is. Toch wordt er 22.000 euro voor gevraagd en misschien is dat niet eens onterecht.

De Volkswagen Golf V is inmiddels bijna 20 jaar oud, kun je dat geloven? Nou kan ondergetekende onmogelijk een -objectief- epos schrijven over dat het de meest briljante Golf ooit is, maar op vele manieren is de Golf V (Typ. 1K voor intimi) een soort nieuwe start voor de Golf. De reguliere Golf IV was een ijzersterke auto, maar de Golf V bracht die sterkte naar het nieuwe millennium en bovendien waren de sportversies eindelijk weer echt leuk. De GTI was eindelijk weer écht een GTI en de R32 met de VR6 is met terugwerkende kracht een klassieker in wording: de laatste Golf met een zescilinder.

Speciale versies

Logisch dus dat voor een smetteloze GTI, helemaal de speciale edities als Edition 30, en R32 de prijzen in de lift zitten. Dan moeten we er wel bij zeggen dat de prijzen in de basis momenteel echt heel laag zitten en eigenlijk alleen bij de R32 je nu bedragen als 10.000 tot 15.000 euro voor een gebruikte en tot en met 25-30 mille voor een smetteloze betaalt. In die context is de occasion van vandaag peperduur. Het is namelijk oneerbiedig gezegd een doodnormale Golf V 2.0 FSI met 150 pk, die ook nog eens meer dan 85.000 kilometer op de klok heeft. En de verkoper wil er 21.900 euro voor zien. Wat is hier gaande?

Golf Speed

Welnu, je kijkt hier naar de zeldzaamste Volkswagen Golf V ooit gebouwd. Dit is namelijk een Volkswagen Golf ‘Speed’. De verkoper zegt dat er 100 van zijn gebouwd, technisch gezien zijn het er 200. In elk geval is het de zeldzaamste, maar om te begrijpen waarom het aantal 100 of 200 kan zijn moeten we eerst uitleggen wat een Golf Speed eigenlijk is.

Lamborghini

De Volkswagen Golf V komt uit een tijd dat Volkswagen floreerde. Niet alleen het merk zelf, dat met blubberdikke auto’s als de Phaeton W12 en Passat W8 echt hele gave auto’s maakte, ook vanwege het scala aan merken dat nu onder VAG viel. Waaronder bijvoorbeeld de deal tussen Audi en Lamborghini. Zoals bekend is het eerste project waar Audi een Lamborghini bouwde de ‘baby Lambo’: de eerste Gallardo.

De Golf Speed was eigenlijk niks meer of minder dan een manier om Lamborghini een beetje te betrekken bij de ‘normale’ man die anno 2005 nog een Golf kon betalen. Dat werd gedaan door de auto aan te bieden in twee kleuren. De ene is Arancio Borealis, oranje.

En de andere is Giallo Midas, geel, zoals de occasion van vandaag ook is. Dit zijn de lanceerkleuren van respectievelijk de eerste Gallardo Superleggera en de normale Gallardo. Ja: Volkswagen bood de Golf aan in twee rasechte Lambo-kleuren. Dit is waarom er over te twisten valt of er 100 of 200 gebouwd zijn: er zijn 200 Speeds gebouwd, waarvan 100 oranje en 100 geel waren. Er zijn dus 99 identieke Golfs aan de Speed die te koop staat, maar het enige verschil van de 100 andere is de kleur.

Interieur

Er is namelijk meer gedaan aan de Volkswagen Golf Speed dan enkel het kleurtje. Uniek voor de Speed zijn veel onderdelen in de exterieurkleur. Inleggen in het interieur, sierstrips en stiksels bijvoorbeeld. Niet alles is OEM, zo is de badge op het stuur niet te vinden op de persfoto’s en wil de eigenaar gewoon erg benadrukken dat zijn Golf één van de 100 ooit gebouwd is. Over OEM plus gesproken: knopjes op het stuur was een optie en ook is het RNS 510-navigatiesysteem van de latere Vijfjes en de Golf VI ingebouwd. Op de persfoto’s zagen we trouwens alleen de DSG, deze Speed is handgeschakeld. Inclusief golfbal-pook die erg OEM lijkt, maar of die origineel is kunnen we niet met zekerheid zeggen.

Mengelmoes

We dwalen af. Andere wijzigingen, aan het uiterlijk van de Golf Speed bijvoorbeeld, zijn unieke dubbele vijfspaaks velgen mét meegespoten wielbouten. Gele wielbouten! Ook de remklauwen zijn geel. Andere uiterlijke wijzigingen zijn een beetje een mengelmoes van andere Golf V-versies. Zo is de voorbumper van een GTI (Edition 30, want volledig gespoten), maar dan met de chromen grille van een R32/Jetta/Variant. Chromen spiegelkappen zijn uniek voor de Speed. De achterbumper is van een R32 inclusief centraal geplaatste uitlaten. Zelfs de iets donkerder getinte achterlichten zijn geleend van een GTI Edition 30 of R32.

FSI

Zo doodnormaal is deze unieke gele Volkswagen Golf Speed dus niet, totdat je de motorkap opent. Er waren namelijk twee opties beschikbaar en beide waren het geen GTI- of R32-motoren. Je had de keuze uit de 2.0 TDI met 140 pk of de motor die de occasion heeft: de ongeblazen 2.0 liter FSI met 150 pk. Waarmee je naar 100 sprint in 9,5 seconden, die ja. Waarom Volkswagen niet gewoon op zijn minst de 2.0 liter FSI Turbo uit een Golf GTI erin hing, Joost mag het weten. Het is echt een briljant uitgevoerde auto qua uiterlijk, maar een exoot is het qua rijden dus absoluut niet.

Kopen

We hebben de prijs dus al meermaals benoemd: 21.900 euro. Op zich logisch. Of je nou een pessimist bent en de oranje exemplaren bij de gele wil optellen of de verkoper het voordeel van de twijfel geeft: het is zowel bij 100 als 200 gebouwde exemplaren een uiterst zeldzaam ding. Dit is nummer 16. De staat is uitmuntend: de kilometers zijn nog binnen de perken gehouden en de auto is enkel in de zomer gebruikt, enkel met de hand gewassen en in de winter gestald. Een speciale auto die speciaal gehouden is kost een speciaal bedrag.

De Golf Speed staat te koop op Kleinanzeigen, maar kijk uit, want de verkoper ‘weet wat ‘ie heeft’, zeg maar. Durf jij?