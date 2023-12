Bloedmooie Genesis kun jij niet kopen, wel besturen

Genesis onthult de Genesis X Gran Berlinetta VGT. Dat laatste slaat op het feit dat in principe iedereen hem kan besturen, maar kopen wordt ‘m niet.

Genesis is ons een beetje aan het plagen met hun ‘X’ modellen. De Genesis X Coupé en Genesis X Convertible zijn twee versies van hetzelfde model: een topklasse coupé die Genesis wellicht in productie wil nemen. Die krijgen nu een nog wildere broer, alleen kun je er donder op zeggen dat die níét in productie gaat. Dit is de Genesis X Gran Berlinetta VGT.

Vision Gran Turismo

Waarom ‘ie niet in productie gaat? Omdat VGT uiteraard staat voor Vision Gran Turismo. De auto is dus bedoeld als het paradepaardje voor Genesis in Gran Turismo 7. De Gran Berlinetta wordt toegevoegd aan een inmiddels lange lijst van specifiek voor de game ontwikkelde auto’s. Dat betekent dat productieplannen zo goed als 0 zijn, maar je mag de aandrijflijn ervaren via Gran Turismo en dankzij de bloedmooie graphics van het spel de auto ook aanschouwen.

Design

Wat heeft Genesis er weer een plaatje van gemaakt. Door de knaloranje lak lijkt de Genesis X Gran Berlinetta VGT nogal in your face, maar er is ook gekozen voor bijzondere lijnen. De kenmerkende Genesis-lampen, twee lijnen die op de zijkant en achterkant doorlopen én de grille voor vormen, zorgen ervoor dat het ook herkenbaar een Genesis blijft.

Interieur

Het interieur doet ons denken aan zowel Aston Martin als Bentley en als Genesis kun je eigenlijk geen groter compliment krijgen. Zaken als ergonomie maken niet zo veel uit voor de Genesis X Gran Berlinetta, je kan in Gran Turismo immers niet de airco een paar graden warmer zetten of je telefoon met Spotify aansluiten op het scherm via CarPlay. Wat je nodig hebt zit voor je: een yoke-achtig stuur met een scherm met alle informatie in het midden verwerkt. Mocht dit stuur ooit een productieauto zien, dan zitten er twee knoppen op om de ABS en de tractiecontrole aan te passen.

Motor

Het kernwoord van een VGT-auto zoals de Genesis X Gran Berlinetta is ‘vrijheid’. In Gran Turismo krijg je geen boete als je auto te veel uitstoot. Daarom is Genesis niet volledig elektrisch gegaan met de Berlinetta. De basis van de motor is de huidige Genesis V6, maar dan opgevoerd naar 870 pk. Deze kan revven tot 10.000 toeren per minuut! Met dank aan een 210 pk sterke elektromotor kom je uit op 1.071 pk en 1.337 Nm koppel.

In januari verschijnt er een update in Gran Turismo 7 waar de Genesis X Gran Berlinetta VGT aan wordt toegevoegd. Je kan hem gratis krijgen door een livestream te kijken. Waarschijnlijk kun je hem daarna gewoon kopen in het spel.