Waarom deze oudere Porsche 911 leuker is dan een nieuwe 992

”Bij de 991.2 gebeurt er nog iets” terwijl de 992 aanvoelt als ”een videogame”.

Het spreekwoord luidt ‘jong geleerd is oud gedaan’. In veel gevallen wordt deze zegswijze humoristisch bedoeld, maar in het geval van Dion HPT in de Mijn Auto-video kan het gezegde niet treffender realiteit worden.

Het 911-virus zat er namelijk al heel vroeg in bij hem. ”Ik ben ooit grootgebracht op de achterbank van een Porsche 911,” vertelt hij. Niet zomaar een 911, maar een 930 Turbo met viertrapsbak. Dat soort jeugd laat sporen na.

Het Porsche-verleden van Dion

Zijn Porsche-verhaal trapte bescheiden af: ”Ik ben begonnen met een Cayman, heel lang geleden.” De eerste 911 volgde daarna in de vorm van een 991. Nu is hij de trotse bezitter van een 991.2 GTS. ”Na wat omzwervingen aan verschillende 911’s is dit uiteindelijk de auto die ik het langst heb gehad”, vertelt Dion.

Er kwam ook nog een EV voorbij: een Porsche Taycan. ”Die heb ik ingeruild op deze. Dat deed pijn, want die had wel een hele goede kleur”, zegt Dion. Welke? Mamba groen, zoals het exemplaar hieronder.

Waarom geen 992?

Voordat de huidige 911 bij Dion in de garage kwam staan, was er nog een uitstapje naar een nieuwere generatie: de 992. ”Ik heb een iets nieuwere gehad, een 992, maar die is mij niet zo goed bevallen. Het voelt alsof het allemaal veel te makkelijk gaat. Alsof je van een 7 Serie een sportauto maakt”, legt hij uit.

Dat het soms toch kriebelt, geeft hij eerlijk toe. “Iedere keer denk ik: zal ik toch weer voor een 992 gaan? Als daily is dat wel gewoon de comfortabelere auto.” Maar het gevoel wint het telkens. ”Een 992 geeft je enorm veel vertrouwen. Deze niet. Hier gebeurt echt nog iets. Bij de 992 had ik soms het idee dat ik in een videogame zat.”

Dion stuurde ook eens in een 992 Turbo S van een van zijn vrienden, maar ook dat kon de 991.2 GTS niet overtreffen. Hij noemt zijn 911 ”een totaalpakket” die zelfs leuker is dan de op een na nieuwste Turbo S.

Waarom dan de 991.2 GTS?

Het speciale karakter van de GTS maakte het voor Dion de ultieme 911. Dat zit hem al in kleine dingen: ”Ik heb deze auto natuurlijk wel gekocht vanwege de stoelen en dat soort dingetjes. En het feit dat het een GTS is dat ik toch wel wat speciaals vind.” Ook details als de single-bolt wielen horen erbij. Praktisch? Niet echt. ”Als je thuis winterwielen wil wisselen, is het onhandig.” Maar kenners zien het. ”Je moet het net weten. Dat vind ik cool.”

Dan is er nog de kleur. Op het oog wit, maar wie goed kijkt ziet iets vreemds. ”Als kenner denk je: hé, dat kan eigenlijk niet. Dat is parelmoerwit.” Het blijkt een PTS-kleur, iets wat zelfs onze eigen 911-kenner @wouter niet meteen doorhad. ”Wie dat ooit besteld heeft. snap ik ook niet helemaal,” lacht Dion. Hij vervolgt: ”Mijn vorige 911 was geel. Deze spreekt iets minder, maar op een gegeven moment wil je wat anders.”

Vanbinnen zitten de twee personen voorin op bijzondere stoelen. Het zijn vouwbare stoelen die normaal gesproken in een 997 zitten, maar standaard in deze 991 zijn geleverd. Er zit stoelverwarming in én memory. Volgens @wouter is dit de geheimtipp voor mensen die stoere stoelen willen, maar wel met veel comfort.

En zo zijn er nog meer eigenschappen van de Porsche die je zo over het hoofd zou zien. De pookknop komt bijvoorbeeld uit een GT3. Daarnaast is er een Burmester-audiosysteem met geüpgraded speakers en versterkers.

Tuning!

Het allerlekkerste aan deze GTS moet dan nog komen. Dion is namelijk een handige tuner die ook zijn eigen auto onder handen heeft genomen. ”Wat ik het allermooiste aan deze auto vind, wat ik mooier vind dan aan een 992, is het motormanagementsysteem, dat is voor mij wat ik leuk vind. Het is heel erg behapbaar en heel erg begrijpelijk. Ik wil hem wel kunnen aanpassen.”

Dat heeft hij dan ook gedaan. Standaard levert de 991.2 GTS 450 pk en 550 Nm. ”Als je hem normaal rijdt, is hij ook gewoon standaard.” Maar druk op Sport en het verhaal verandert. ”Dan zit je rond de 520 à 530 pk en ongeveer 720 Nm.”

Naast het aanpassen van de ECU zijn er andere intercoolers en nieuwe inlaat. Dion zegt hierover: ”Ik vind het mooiste als je zo min mogelijk extra turbodruk nodig hebt. Hij wil van zichzelf veel druk draaien, maar juist door te optimaliseren hoeft dat niet meer. Dat vind ik vet.”

In Sport staat er zo’n 0,4 bar extra boost. Dion: ”Je kan het helemaal zelf inregelen. In principe is het zo dat bij dit motormanagementsysteem je brandstof en ontsteking en dat soort zaken, je gaspedaalreactie, die zijn in alle mapjes gelijk. Maar je kan wel koppel mappen. Porsche gebruikt dat standaard niet, alleen bij de Turbo S, maar dat kun je dus wel veranderen. In dit geval zijn ontsteking en brandstof helemaal geoptimaliseerd, ook in de normale stand. In de sportstand of welke je ook wil gebruiken heb je dus wel dat extra koppel.”

Volgende 911?

Die vraag hangt altijd in de lucht. Dion: ”Ik heb stiekem wel naar zo’n nieuwe GTS zitten kijken. ik vind het wel mega dik natuurlijk, maar je voelt met dit ding gewoon nog echt dat je aan het rijden bent zeg maar.” De 911-rijder weet inmiddels wel wat er op de Porsche moet zitten wil hij interesse hebben.

”Ik heb nu een lijstje met dingen die ik dan mooi vind aan een 911. Ze moeten altijd PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) hebben en altijd vierwielsturing. […]Als je er eenmaal een keer meegereden hebt, is iets dat je niet meer wilt missen”, zegt Dion.

Saab-verzameling

De Porsche 911 991.2 GTS is voor Dion vooral een hobbyauto die hij in de zomer inzet als zakelijke auto om zijn afspraken mee af te gaan. En de rest van het jaar? Een Saab. Wat voor Saab? ”In welke niet?”, stelt Dion de vraag terug. ”Ik heb een beste Saab-verzameling. Ik rijd in de winter rijd ik een 9-5. Dat is die laatste type. Daar ben ik aan een beetje in gespecialiseerd, als je dat zo mag noemen.”

911 in de zomer, Saab in de winter. Voor Dion klopt het plaatje. En zolang een 992 nog te veel videogame voelt, blijft deze 991.2 GTS precies waar hij hoort: op de sweet spot.