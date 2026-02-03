Audi A2 maakt dit jaar een comeback, maar niet zoals Audi had gehoopt

Dit weten we nu over de volgende goedkoopste Audi!

Mocht je het afgelopen oktober gemist hebben: Audi brengt de A2 weer tot leven! Het lichtgewicht autootje was zijn tijd ver, heel ver voor, maar komt nu dus terug om het leven van de Renault 5, Skoda Elroq, Kia EV3 en andere kleine gezins-EV’s voor weinig, zuur te maken. Er komt nu wat meer nieuws naar buiten over de A2 dat jij na het lezen van dit artikel ook in je brein hebt zitten.

Nog even snel een samenvatting van de stand van zaken. Audi stopt met de A1 en Q2. De instapmodellen blijven tot het einde van dit jaar in productie en verkoop, maar daarna is het schluss. Op dat moment moet er voor beide modellen samen maar één opvolger de dienst uitmaken: de Audi A2 e-tron.

Inderdaad, de nieuwe A2 komt er enkel en alleen met een elektromotor. Het ontwerp is nog duidelijk een A2, maar dan iets hoger op zijn pootjes. Een echte C-segment crossover waarvan er al honderden zijn.

En dan nu de nieuwe materie die tot ons komt via het Britse Autocar. Audi is bezig met de laatste fases van de ontwikkeling van de nieuwe EV. Als die erop zitten, kan het merk gaan toewerken naar de lancering. De planning is om de A2 e-tron aan het einde van 2026 te presenteren. Begin 2027 moeten de leveringen van start gaan.

A2 e-tron wordt de goedkoopste!

Volgens onze bron moeten de prijzen van de nieuwe Audi A2 e-tron beginnen rond de 30.000 Britse ponden. Omgerekend is dat zo’n 35.000 euro, maar interessanter is het om te kijken naar de Britse prijzen van concurrenten. De Renault 5 kost er bijvoorbeeld tenminste 23.000 pond, de Elroq en EV3 allebei ongeveer 33.000 pond. Voor de Volkswagen ID.3 betaal je in het Verenigd Koninkrijk minimaal 30.860 pond voor. In Nederland ben je er tenminste 29.990 euro aan kwijt. Waarom die laatste relevant is, kom ik zo op.

Het platform valt tegen voor Audi

De A2 kan de concurrentie dus prima bijbenen qua minimale prijs. Daar zit wel een keerzijde aan. De specificaties hadden namelijk de doorslaggevende factor moeten worden. Audi wilde de A2 op het nieuwe SSP-platform bouwen. Deze basis krijgt razendsnelle laadtijden dankzij 800 volt-technologie en een EREV-optie. De Golf 9 moet hier bijvoorbeeld op komen te staan.

Je voelt hem misschien al aankomen: de Audi A2 e-tron gaat niet op het SSP-platform staan volgens onze bron. De bouw van de architectuur blijkt toch lastiger dan gedacht waardoor de massaproductie ervan wordt uitgesteld. Om toch eind dit jaar een A2 e-tron te kunnen presenteren, moet Audi dus een andere basis gebruiken.

Verwachte specificaties

Volgens Autocar zou de keuze zijn gevallen op het MEB-platform in de versie van de Volkswagen ID.3. Daarom is de ID.3 zo’n belangrijke concurrent. De kleine EV van VW heeft 400 volt met batterijgroottes van 52-, 59- en 79-kWh. Het vermogen loopt van 170 tot 326 pk.

Aangezien de A2 aerodynamica en lichtgewicht in het bloed heeft zitten, verwachten we dat de actieradius van de Audi groter is dan die van de ID.3. De Volkswagen haalt maximaal 556 kilometer volgens de WLTP. Zou de A2 al richting de 600 kilometer aan range gaan?

Nu je toch zover gekomen bent, vertel ik je een geheimpje: heeft de A2 ook in jouw hart een speciaal plekje? Hou Autoblog de komende tijd in de gaten voor meer leuk A2-nieuws!