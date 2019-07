Volkswagen verhoogt de druk op batterijbouwers

I'll make you an offer you can't refuse.

Wie had er nog meer verwacht dat de grote concerns op dit moment al lang en breed Tesla van de map hadden geveegd? Ik wel in ieder geval, maar het blijkt toch moeilijk te zijn op grote schaal EV’s te bouwen. Volkswagen staat nu op het punt om een EV-gekte los te laten barsten. Het wil vijftig miljard stukslaan op batterijen en partners als LG Chem, Samsung, SKI (Zuid-Korea), Northvolt (Zweden) en CATL (China) aangewezen. Maar nog steeds gaat het niet allemaal van een leien dakje, zo blijkt uit berichtgeving van Reuters. Stefan Sommer, lid voor VAG’s board, claimt dat niet alle toeleveranciers overtuigd zijn van de noodzaak zo fors te investeren in auto’s als VAG verlangt:

Not every supplier is convinced that electric mobility will come on such a large scale. You need to spend more time convincing them to invest in the auto industry.

Het klinkt in eerste instantie misschien raar, toeleveranciers die tegen een afnemer roepen ‘nou, nou, weet je zeker dat je er niet een stel minder wil?’. De verklaring hiervoor is dat de leveranciers voor hun productie deels moeten kiezen in schaarste: gaan we batterijen maken voor telefoons en dergelijke, of batterijen voor auto’s? Volgens Sommer zijn de batterijbouwers zelf sceptisch over het feit dat er op korte termijn de enorme adoptie van EV’s zal volgen die bijvoorbeeld politiek leiders voor ogen hebben.

Volkswagen ziet in Joint Ventures een oplossing om toeleveranciers gerust te stellen:

The tendency is to do joint ventures. The suppliers are still asking themselves, is this market going to take off or not? Meanwhile they realize it is an opportunity.

Maar tegelijkertijd geeft Stefan toe dat de dagelijkse praktijk tot nu toe nog tegenvalt:

We have not been able to build as many cars as we wanted to. Our supplier is not delivering the numbers that we need.

Wie van de hierboven genoemde partijen Sommer bedoeld met ‘our supplier’ doet hij niet uit de doeken. Als het over de Audi e-tron gaat, dan hebben we echter over LG Chem. Maar de belangrijkere vraag is: wat vind jij ervan dat de grote batterijbouwers kennelijk nog grote twijfels hebben over de adoptie van de EV?