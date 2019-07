Alonso wil teammaat Verstappen worden

Ja, net nu die Honda motor begint te lopen.

Het hoeft geen betoog dat Pierre Gasly (nog) niet naar wens functioneert. Bij gebrek aan beter en om gezichtsverlies te beperken voor het juniorenteam Toro Rosso mag de Fransman het ook komende race weer gewoon proberen. Uiteraard zijn er al mensen die aan zijn stoel beginnen te zagen. Daarmee bedoelen we niet zozeer alle journalisten, interviewers en commentatoren, maar ook de mensen uit het Formule 1 wereldje zelf.

In dit geval gaat het om Fernando Alonso. De Spanjaard hing vorig jaar zijn F1-helm aan de wilgen, maar hij heeft altijd de deur open gehouden voor een comeback. Volgens Helmut Marko is Alonso daar al aan begonnen. De Oostenrijker bevestigt aan Motorsport Total dat er vanuit het management van Alonso al aan aanbieding is gedaan om bij Red Rull Racing aan de slag gaan.

Of Marko er zelf in geïnteresseerd was, doet er eigenlijk niet toe. Volgens Helmut is Fernando Alonso namelijk absoluut geen optie voor Honda. Die willen absoluut niet meer samenwerken met de tweevoudig wereldkampioen na het debacle met McLaren, waarin Alonso openlijk en op ludieke wijze veel kritiek uitte op de Honda-krachtbron. Het is opmerkelijk dat Alonso zich aanbiedt. Ten eerste vanwege het feit dat er net een eerste overwinning is geboekt met de Honda-motor. Ten tweede omdat de vrouw van Christian Horner, Geri Horner (a.k.a. Geri Haliwell a.k.a. Ginger Spice) al opperde om de man uit Oviedo te strikken.

Ondanks dat het nog officieel naar buiten gebracht moet worden, is het vrij duidelijk dat McLaren en Alonso ook wel een beetje klaar zijn met elkaar. Qua timing klopt het dus allemaal. Het is overigens niet de eerste keer dat Alonso bij Red Bull aanklopt. In 2007 waren er al onderhandelingen tussen Alonso en Red Bull. Dat liep toen mis, waardoor Alonso aanklopte bij het team waar hij zijn grootste successen had geboekt: Renault.