Zoveel geld geven we per jaar uit aan onze auto

Haal jij het gemiddelde omhoog of omlaag?

Net als kaas, je huis verwarmen en F1 kijken wordt ook jezelf van A naar B verplaatsen duurder. Tussen 2015 en 2023 zijn de kosten voor vervoer met 30 procent gestegen. Dat wil zeggen vervoer met een auto of het OV. Vervoer is dus flink duurder geworden, maar wat kost een auto je nu precies per jaar?

Autoverhuurder Sixt deed hier onderzoek naar in Nederland. Er is gekeken naar de jaarlijkse kosten voor het hebben en rijden van een auto. Denk aan een kosten voor het parkeren, het onderhoud, de afschrijving, benzine en wegenbelasting. De berekening gaat ervan uit dat je 11.000 kilometer per jaar rijdt.

Je merkt dat dit geen CBS-onderzoek is, maar een studie van een commerciële partij. Waaraan merk je dat? Er is alleen gekeken naar de kosten in de 20 grootste gemeenten van Nederland. We kunnen het daarom misschien beter ‘de kosten voor het hebben van een auto in een grote stad’ noemen.

Gemiddelde kosten voor autobezit in Nederlandse steden

De stedelingen zijn gemiddeld per jaar € 9.275 kwijt aan hun auto. De grootste kostenpost is uiteraard de optelsom van afschrijvings- en onderhoudskosten. Die kosten gooit Sixt namelijk op één stapel.

Vreemd genoeg is niet Amsterdam met zijn dure parkeerplekken de duurste gemeente van ons land. Volgens het autoverhuurbedrijf betalen Utrechtenaren € 17 per jaar meer voor het autobezit. Ook dat zit hem in de afschrijving en het onderhoud. Een parkeervergunning is wel duurder in de hoofdstad. Zonder vergunning betaal je net zoveel in Utrecht als in Amsterdam voor het stallen van je auto.

Duurste gemeenten

Gemeente Parkeer-

vergunning Parkeer-

kosten Afschrijving & onderhoud Totaal Utrecht € 615,48 € 780 € 8.624 € 10.019 Amsterdam € 631,20 € 780 € 8.591 € 10.002 Groningen € 369,66 € 468 € 8.690 € 9.528 Den Haag € 93,80 € 702 € 8.690 € 9.486 Rotterdam € 106,80 € 617,76 € 8.690 € 9.415

Van de twintig grootste gemeenten is Breda het goedkoopst met € 8.863. Inwoners van deze stad hoeven niet te betalen voor de eerste parkeervergunning. Bij een tweede vergunning betaal je € 96 per jaar. Tel je die tweede vergunning erbij op, dan is Heerlen de goedkoopste grote gemeente om een auto te hebben met een jaarlijkse kostenpost van € 8.883.

Schrik je van de gemiddelde kosten voor autobezit per jaar of vind je het wel meevallen? Van het geld zou je ook een leuke hatchback voor je partner kunnen kopen.

Foto: Alfa Romeo 8C Competizione gespot door @erwin11