Autoblog advies: crossover voor Europese roadtrips (55K)

We mogen op zoek naar een crossover voor Europese roadtrips voor een ruim budget. Let wel, het moet een nieuwe auto zijn!

Vaak krijgen we aanvragen van Autobloglezers die net bezig zijn met uitbreiding. Nee, ze lezen onze artikelen niet tijdens het reproduceren, maar hebben met de gevolgen ervan wel auto-gerelateerde vragen. De belangrijkste is vaak: wat is de beste auto met een kind op komst?

Er zijn uiteraard veel gegadigden en veel antwoorden mogelijk. Maar voor vandaag was de vraag precies andersom: nu iedereen de deur uit is, welke auto kunnen we uitkiezen? Die vragen stellen Frits en Marloes zich af. De laatste twee kinderen zijn deze zomer ein-de-lijk het huis uit gegaan. Frits en Marloes hebben jarenlang een eigen zaak gerund en nu zijn ze in de fortuinlijke positie om het even iets rustiger aan te doen.

Crossover voor Europese roadtrips

Hun idee is om vaak door Europa te cruisen met hun caravan. Ze hebben een heel flinke caravan waar ze nu iets meer gebruik van willen maken dan dat ze de afgelopen paar jaren gedaan hebben. Daarvoor moet er wat gebeuren met de auto. De Outlander PHEV is inmiddels de deur uit en ze hebben nog een werkpaard in de vorm van een Isuzu Trooper, maar die wordt serieus oud. Prima voor de kleine stukken, maar niet lekker genoeg om Europa mee te doorkruisen. Frits en Marloes zoeken een compacte, luxe crossover voor Europese roadtrips waar een redelijk flinke caravan achter kan. De auto moet minimaal 1.500 kg kunnen trekken.

Nieuw

Verdere eisen voor de crossover voor Europese roadtrips? Het liefst een nieuwe auto. De afgelopen 30 jaar hebben Marloes en Frits altijd gebruikte auto’s gekocht, maar sinds de Outlander PHEV vinden ze het wel leuk om zelf de auto samen te stellen en maximaal van de garantie te genieten. Daarbij: ze hebben er hard voor gewerkt, dus waarom niet? De auto moet een benzinemotor hebben en lekker compleet zijn uitgerust. Een budget van 50 tot 55 mille betekent niet dat er ook nog voor 25.000 aan opties bij kan komen. Wel een harde eis is een automaat. Vierwielaandrijving mag, maar is geen vereiste.

Huidige auto: Koop of lease Koop[ Budget 50.000 – 55.000 inclusief inruil Jaarkilometrage 25.000 Brandstofvoorkeur Benzine of benzine/hybride Reden aanschaf auto toeren met caravan Gezinssamenstelling Kinderen allemaal het huis uit Voorkeursmodellen Alles No-go merken / modellen Geen

Audi Q3 35 TFSI S Edition (Typ F3)

€ 51.460

De Audi Q3 is een bijzonder fraai product. Van zowel binnen en buiten druipt de kwaliteit eraf. De fit, finish, materiaalgebruik, afwerking: alles komt fraai en prijzig over. Het nadeel is dat de Q3 ook prijzig is. Voor 52 mille heb je een S Edition met 150 pk en automaat. In principe voldoet de auto aan alle gestelde eisen, maar het houdt niet over. Qua uitrusting bedoelen we dan. Want ondanks dat het een S Edition is, kun je zo voor 10 mille aan opties aanvinken en dan heb je écht nog niet gek gedaan. De Q3 rijdt als een typische Audi: een tikkeltje afwezig doch onverstoorbaar. Aan de andere kant zijn het geweldige reisauto’s en je hebt in de Q3 wel het idee dat je iets ‘leuks’ hebt gekocht, de mate van een geslaagd gevoel is positief aanwezig. Als de kinderen echt niet mee hoeven, kun je ook nog een Audi Q3 Sportback overwegen,

Seat Ateca 2.0 TSI 4-Drive FR DSG

€ 54.119

De Seat Ateca toont aan dat je voor Audi geld gewoonweg meer waar voor je geld krijgt. De Ateca is qua formaat ongeveer gelijk aan de Audi, maar de Seat heeft van alles meer. Meer uitrusting, meer vermogen en meer koppel. Je ziet wel waar het geld niet naartoe is gegaan: de Ateca is beduidend minder verfijnd qua afwerking, materialen, infotainment en uitstraling. Maar je krijgt wel wat hardware ervoor terug in de vorm van een dikke 2.0 TSI motor én vierwielaandrijving. De sportief getinte FR-uitvoering is op zich voldoende compleet. Opties zijn heel schappelijk geprijsd. Andere optie: even een goede Cupra Ateca occasion zoeken, dan heb je 300 pk, 400 Nm, AWD en de meeste belangrijke opties.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD

€ 52.995

Een van de grondleggers van dit marktsegment is de Toyota RAV4. Niet alleen voor crossover voor Europese roadtrips, maar het segment in het algemeen. Inmiddels zitten we op de vijfde generatie van de bestseller. De RAV4 is niet goedkoop, maar de uitrusting van de RAV4 is aanzienlijk beter dan die van alles wat Duits en premium is. Ook zit je qua restwaarde goed, want tweedehands zijn Toyota’s nog zeer prijzig. Dat komt mede door de betrouwbaarheid, wat je mede terug ziet in de fabrieksgarantie van 3 jaar. Om te rijden is de RAV4 niet bijzonder inspirerend, maar daar is het segment (en dus de auto) ook niet voor bedoeld. Ondanks het vermogen van 197 pk is het geen snelle auto: wel is de 2.5 Atkinson-motor met elektromotor een prettige kameraad in de omgang. Tip, bij de Suzuki-dealer hebben ze binnenkort de identieke (maar dan PHEV) Across staan, wellicht dat die voor een interessante prijs aan de man gebracht wordt.

Subaru Forester 2.0i e-Boxer Luxury

€ 51.195

We kunnen niet caravantrekkers benoemen en Subaru overslaan. Het merk bestaat waarschijnlijk door de eigenaren van een Kip, Dethleffs of hoe zo’n ploeter sleurhut ook genoemd mag worden. Bij Subaru kun je twee kanten op: de Forester SUV of de Outback. Ondergetekende zou voor de Outback gaan, maar de Forester is moderner, nieuwer en echt een SUV, in plaats van een opgehoogde stationwagon. De ‘e-boxer’ moet het oude Subaru nadeel (hoog verbruik) aanpakken. Dat lukt redelijk, alhoewel elke auto in dit lijstje met een caravan erachter flink zal verbruiken. Wel een nadeel is de uitrusting, in het budget kun je het rekken tot een Luxury, maar de Premium is de gene die je wilt hebben. Even goed onderhandelen, dus.

Volvo XC40 B4 Inscription

€ 51.495

Op papier doet Volvo het altijd uitstekend qua crossovers voor Europese roadtrips en met de XC40 is dat niet anders. De Volvo XC40 is de favoriete crossover van Wouter én Doug de Muro. De XC40 is funky en volgens de folder lekker anders. Helaas zijn er in Nederland heel veel mensen die lekker anders zijn en dus een XC40 hebben. De B4 motor is goed voor bijna 200 pk en de Inscription uitvoering is goed voor lekker wat luxe en uitrusting. Ook hier kun je flink met opties aan de slag, maar de XC40 is completer dan de Duitse tegenstrevers en de opties zijn minder krankzinnig duur.

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Premium (TL)

€ 45.995

Dit is het segment waar de Zuid-Korea eerder aanwezig was dan de Europeanen. Er valt nog steeds een hoop te zeggen voor een Tucson. Ten opzichte van vroeger zijn de interieurs behoorlijk marktconform. Dat is wel eens anders geweest. In technisch opzicht hoef je je ook geen zorgen te maken. De Tucson rijdt niet noemenswaardig beter of slechter dan zijn tegenstrevers. Hyundai heeft echter drie enorme troeven om je over de streep te trekken. Ten eerste de prijs, die is gewoon scherp. Helemaal als we aankomen op nummer 2: de uitrusting. De Premium heeft zo ongeveer alles erop zitten wat je kunt wensen. Dan komt nummer 3 er nog overheen: 7 jaar fabrieksgarantie. Het enige echt grote nadeel is dat je de auto zeer beperkt naar eigen smaak kunt aankleden, eigenlijk.

YOLO: Porsche Macan (95B)

€ 54.960

2017

50.000 km

Ze zijn duur Macans. Waar de Cayenne afschrijft als een malle, is een Macan een veel betere gok. Tegenwoordig kost een nieuwe Macan al dik 80 mille. Met een paar opties zit je zo op een ton en dan heb je alsnog een viercilinder. Met die viercilinder is op zich niets mis, maar scoor er dan eentje jong gebruikt. Het kan zeker lonen om even in Duitsland te kijken, daar staan er aanzienlijk meer te koop. Uiteraard wil je een turbo, maar een standaard 2.0T is eigenlijk al yolo voldoende, als je de running costs nog even in bedwang wil houden. De Porsche Macan is een serieuze Yolo, want het is eigenlijk de ideale en beste keuze als je met zijn tweeën bent en zoekt naar crossover voor Europese roadtrips. Voorin zit je bijzonder aangenaam. De kwaliteit van het interieur is indrukwekkend en qua rijden is het absoluut Porsche en geen Q5. Wel even rekening houden met de velgen, die 21 inch wielen beïnvloeden het rijgedrag niet heel erg positief, op 18 of 19 is het veergedrag het prettigst.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!