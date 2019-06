F1 Oostenrijk 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs en alle aanvangstijden van de GP Oostenrijk 2019 van dit weekend!

Na de polonaise van de GP van Frankrijk, is het tijd om op pad te gaan naar Oostenrijk! Op de thuisbasis van Red Bull wordt de Grand Prix van Oostenrijk verreden.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Oostenrijk 2019?

Vrijdag 28 juni 2019:

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

15:10 – 17:10 | Race

GP Oostenrijk

De Grote Prijs van Oostenrijk begon aanvankelijk net als enorm veel circuits in het Verenigd Koninkrijk als militaire basis. Op de ‘Fliegerhorst Hinterstoisser’, beter bekend als Zeltweg, werd de Grand Prix van Oostenrijk verreden in 1964. De zeer eenvoudige layout, maakte het niet een bijzonder uitdagende baan. Ook was het asfalt niet van denderende kwaliteit. De toeschouwers waren evenmin onder de indruk van Zeltweg: de race was nogal lastig te volgen. De Zeltweg was bedoeld als een tussenoplossing, de Österreichring in Spielberg lag vlakbij, maar was ontworpen als een echt circuit. Van 1970 tot 1987 werd op er op de Österreichring gereden. Naarmate de auto’s in de Formule 1 sneller en sneller werden, viel des te meer op dat de Österreichring niet meer voldeed. De baan was véél te snel, de bochten hadden nauwelijks uitloopstroken en de pitstraat was te smal. De baan was al een tijdje een doorn in het oog van de FIA. In 1987 werd de GP van Oostenrijk op de Österreichring voor het laatst gehouden.

In de jaren ’90 werd de Österreichring onder regie van Hermann Tilke grondig verbouwd en opgeleverd in 1996. Er kon weer geracet worden. De baan werd nu de A1-Ring genoemd. Mocht je je afvragen waar ‘A1’ voor staan is het antwoord simpel: dat was de hoofdsponsor. A1 is een groot Oostenrijks telecommunicatie-bedrijf. De GP van Oostenrijk werd van 1996 tot 2003 verreden op de A1-Ring. Dieptepunt van de GP van Oostenrijk was 2002. Rubens Barchillo reed vooraan en moest deze positie van zijn werkgevers afstaan aan Michael Schumacher. Onder het motto: “Je weet maar nooit of je de punten aan het einde nodig hebt.” mocht Schumacher winnen. Let wel: de GP van Oostenrijk was de zesde GP van het seizoen en Michael Schumacher had al vier GP’s op zijn naam staan en zou het leeuwendeel van de GP’s op zijn naam zetten.

Wat is er zo bijzonder aan het circuit van de Red Bull Ring?

Het is een Mickey Mouse circuit. De baan is vrij kort. Namelijk slechts 4,326 km lang. Het is echter een aanzienlijk snellere baan dan de Hungagoring, wat in vergelijking een kartcircuit is. Eveneens in tegenstelling tot het baantje in Hongarije zijn er wel degelijk inhaalmogelijkheden. In bocht 2 (Remus-curve) en bocht 3 (Gässer-curve) kun je inhalen. Omdat de baan zo kort is, wordt er een enorm aantal ronden afgelegd: 71 stuks in totaal.

Hoe zag het podium van de Grand Prix van Oostenrijk eruit in 2018?

1. Verstappen

2. Raikkonen

3. Vettel

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van Oostenrijk?

Kimi Raikkonen, met een tijd van 1:06.957. Die tijd zette hij neer in de laatste ronde van de race.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Oostenrijk?

Valtteri Bottas, met een tijd van 1:03.130

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Oostenrijk 2019?

Traditioneel gezien doen Verstappens het heel aardig tijdens de GP van Oostenrijk. Jos Verstappen reed in 2001 een toprace in de Arrows-Asiatech, waar hij finishte als zesde. Uiteraard herinneren we ons vorig jaar nog, toen Max Verstappen de race won. Dankzij slim gebruik van de safety car situatie (en een uitstekende eerste ronde niet te vergeten) wist Verstappen te winnen voor de Ferrari’s van Raikkonen en Vettel. Dat kunnen we dit jaar wel vergeten. Zelfs met zo’n start en zo’n safety car situatie gaan de Mercedessen van Hamilton en Bottas gewoon de eerste twee posities pakken en hun koppositie in de tussenstand verstevigen. Wat dat betreft lijkt het wel op 2002. Voor Verstappen lijkt het een somber vooruitzicht te worden. Misschien kan ‘ie een van de Ferrari’s dwars zitten en P4 pakken. Dat zou een topprestatie zijn van de uiterst consistente Verstappen.

Waar kan ik de GP van Oostenrijk 2019 volgen?

Mensen die een ‘gewone’ televisie hebben met een standaard abbonenemnt, kunnen schakelen naar RTL Deutschland. Mocht je een uitgebreider pakket hebben, kun je schakelen naar ORF, de Österreichischer Rundfunk, gepresenteerd door Ernst Hausleitner. Met name het commentaar van de sympathieke Alexander Wurz is de moeite waard.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk de officiële F1TV app. Deze kun je via Apple TV streamen naar je televisie, of je moet even je laptop via een HDMi-kabeltje aan je laptop hangen. Het voordeel is dat je kunt kiezen uit het commentaar en bij een uitgebreid abonnement toegang hebt tot enorm veel content. Helaas wil de app tijdens de race nog weleens haperen c.q. vastlopen. Het wordt beter en zal uiteindelijk de beste manier zijn voor de fans. Natuurlijk is 60 euro best veel geld, maar onthoud dat je abonnement een jaar geldig is, niet een seizoen. Nu een abonnement afsluiten betekent dat je tot juni volgend jaar F1 races kan volgen.

Wil je de Grand Prix van Oostenrijk 2019 bekijken, dan kan dat natuurlijk via Ziggo Sports. De immer enthousiaste Olav Mol verzorgt het commentaar en zijn opgewekte kompaan Jack Plooij is de pitreporter. Als je Ziggo hebt, kun je schakelen naar het open Ziggo kanaal. Je kan ook een abonnement afsluiten. Een laatste optie is een uitzending ‘kopen’. Voor 3,99 kun je de race kijken op je laptop, smartphone of tablet. Deze kun je via AppleTV of Google ChromeCast streamen naar je televisie. Een laatste optie is om een stream te vinden op het grote internet. Houdt er wel rekening mee dat de beeldkwaliteit vaak te wensen overlaat en en de verbinding net zo stabiel is als een Sudanees minderheidskabinet. Wil je alleen de hoogtepunten zien, dan kan dat via onze Belgische vrienden van Sporza.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Oostenrijk 2019?

Hopelijk nemen de vele Verstappen-fans veel water mee, want het kan weleens zeer warm en droog gaan worden. De temperatuur wordt zo’n 31 tot 34 graden. Er staat nauwelijks wind.

Autoblog voorspelling voor de GP van Oostenrijk 2019?

Elke race zullen de Autoblog prominenten Casper en Wouter hun licht over de zaak schijnen en hun voorspelling doen. Uiteraard checken we in de nabeschouwing of de heren het goed voorspeld hebben.

Casper:

1. Hamilton

2. Bottas

3. LeClerc

Oranjefans schreeuwen Max naar wederom een net-niet-podium. In de middenmoot wordt het spannend tussen McLaren en Renault.

Wouter:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel