Nieuwe Astra komt al in 2021 en wordt Duitser dan ooit

Huh? Maar de huidige Astra is er toch pas net?

De Opel Astra is misschien wel de meest ‘Nederlandse’ auto die er is. We weten het, de auto wordt niet gebouwd in Nederland. Maar de auto sluit perfect aan bij de ‘doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg’-mentaliteit van inwoners uit ons koude kikkerlandje.De Astra was altijd een auto die nergens in uitblonk, maar ook zeker nergens slecht scoorde. Een 7.5 over het gehele rapport.

Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat de Opel Astra enorm populair is ons land. Er zijn er sinds 1991 namelijk meer dan 470.000 exemplaren van verkocht. De topverkopen van de Astra zijn met name gerealiseerd in de jaren ’90. In 1992 en 1999 werden er meer dan 40.000 verkocht!

In de tussenliggende jaren kon Opel Nederland altijd rekenen op zo’n 25.000 verkochte exemplaren met enkele uitschieters naar boven. We leven nu in andere tijden waarin men uniek en bijzonder wil zijn. Resultaat is dat we allemaal dezelfde crossover rijden.

Het dieptepunt was de Astra (J). Dit was een bijzonder prettige en onderschatte auto, zij het ietwat aan de zware kant. Mede dankzij de financiële crisis en de naweeën ervan, is de auto nooit een succes geweest. Sinds 2015 staat de veel lichtere Astra (K) in de showrooms en die auto doet het heel erg aardig. Zowel in Nederland als in Europa. Toch wordt dit model binnenkort vervangen, zo meldt Opel.

De huidige Astra wordt heel binnenkort voorzien van een facelift en moet er dan twee jaartjes tegenaan. Het nieuwe model wordt namelijk al in 2021 gelanceerd. De reden is overigens vrij eenvoudig. PSA heeft Opel overgenomen van General Motors. De huidige Astra is nog ontwikkeld onder regime van The General. De Astra zal in korte tijd véél moderner worden. De Astra voor 2021 staat namelijk op het EMP2-platform van PSA. Het ‘Efficient Modular Platform 2’ is niet alleen een bijzonder licht platform, maar maakt de Astra ook geschikt voor geëlektrificeerde aandrijflijnen.

Dan het laatste goede nieuws: de Astra (L) wordt Duitser dan ooit. PSA heeft met de gemeenteraad afspraken gemaakt, waardoor het voor hen interessant is om de nieuwe Astra in Rüsselsheim te gaan produceren. De huidige Astra komt uit Polen of het Verenigd Koninkrijk.