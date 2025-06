Grootste automerk ter wereld maakt leukste model nog wat leuker

Het pittige hatchbackje krijgt een zoveelste upgradepakket.

Toyota heeft ongelofelijk hard raak geschoten met de GR Yaris. De WRC-homologatieauto krijgt de lof die hij zeker heeft verdiend. De grootste autofabrikant op deze aardkloot weet dat de rallyauto voor de openbare weg in de smaak valt en melkt de geldkoe vakkundig uit met weer een nieuwe versie: de Toyota GR Yaris Aero Performance.

Het Japanse autoconcern lanceert de aangepaste GR Yaris dit weekend bij de Acropolis Rally in Griekenland. Voor de Goodwood-gangers: jullie gaan deze snelle Yaris ook zien tijdens de legendarische heuvelklim. Toyota zegt te hebben geluisterd naar de feedback vanuit de rallysport en die verbeterpuntjes door te voeren in dit Aero Performance-pakket.

Veranderingen aan de GR Yaris

Het setje oplossingen omvat zes aerodynamische onderdelen. Zo bleek dat de driecilinder meer koele lucht nodig had op hoge snelheden dan dat-ie voorheen kreeg. De oplossing? Een nieuw koelkanaal en grille op de motorkap. De vorm van de luchthapper komt ook terug op de GRMN Yaris.

Vervolgens wilde het neusje soms te veel omhoog komen. Als bestrijdingsmiddel is er een voorspoiler ontwikkeld en getest in de Super Taikyu-raceklasse. Kazuya Oshima is een coureur uit de klasse en hij zou hebben meegeholpen bij de ontwikkeling van dit onderdeel voor de GR Yaris Aero Performance.

Nog een ontwikkeling uit de Japanse GT-racerij: een nieuwe vloerbescherming. De lucht onder de auto wordt nu beter afgevoerd, wat de aerodynamica ten goede moet komen. Ook nog een complicatie op hoge snelheden: de handling en remstabiliteit. Het medicijn is een grote dakspoiler waarbij de hoek waarin de vleugel staat, handmatig verstelbaar is.

Tot slot zijn er nieuwe luchtkanalen tussen het voorwiel en de deur. Soortgelijke openingen zitten aan weerskanten van de achterbumper, omdat er bij de GR Yaris in de Super Taikyu eens een achterbumper losraakte door een te hoge aerodynamische kracht. Oeps.

De Toyota GR Yaris Aero Performance is vanaf het najaar van 2025 te bestellen in Europa. Prijzen zijn nog onbekend, maar ga uit van minimaal een ton of nog wat meer, afhankelijk van de versnellingsbak die je kiest.