Ducati Hypermotard 950 is kunst op twee wielen

Laat die uitlaat knetteren als een dadaïstisch gedicht.

Terwijl autosportliefhebbers verdronken in het spektakel van de Grand Prix van Monaco en de Indy 500, was er aan het Comomeer juist een zeer sereen evenement aan de gang. Aldaar werd namelijk het Concorso d’Eleganza bij het luxueuze Villa d’Est gehouden. Ducati wist de concurrentie, waaronder deze magnifieke tweewieler van BMW, op te peuzelen met een sensationeel studiemodel: de Hypermotard 950.

De Hypermotard wordt gekenmerkt door zijn gruwelijke karakter, dat tot stand is gekomen door een combinatie van in het oog springende kleuren, scherpe en benadrukte vormen en een specificatielijst waarvan je de halve Amazone bij elkaar zou kwijlen.

Ducati heeft uiteraard opzettelijk gekozen voor een ontwerp dat zo opmerkelijk en opvallend is, zodat het design overeenkomt met de prestaties. Naast de door graffiti geïnspireerde kleurstelling en zijn bonkige doch behendige bouw, herkennen we ook een dikke LED-schijnwerper boven het voorste spatbord.

Over de specificaties doet Ducati geen concrete uitspraken, behalve dat het zegt dat zijn genen tot op zekere hoogte worden gedeeld met het apparaat dat momenteel wordt gebruikt in de MotoGP. Aan de hand daarvan kunnen we zeggen dat de Hypermotard waarschijnlijk wordt aangedreven door een watergekoelde 1.000cc viertaktmotor met ongeveer 250 pk. De racefiets schakelt middels de Ducati Seamless Tranmission (DST_EVO), remt met Brembo-materiaal en heeft een ophanging van Öhlins. Het bekende Ducati-gebrul wordt geproduceerd door een uitlaat van Akrapovic.

Het is vooralsnog niet duidelijk of het merk ook daadwerkelijk van plan is de Hypermotard in deze configuratie op de markt te brengen. Stiekem hopen we van wel.