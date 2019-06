Dit is de stoerste Skoda ooit gebouwd

Of ze dit in Texas lusten, betwijfelen we. Maar het is zeker een gaaf ding.

Zo af en toe werkt Skoda samen met studenten voor het bedenken en met name het bouwen van nieuwe concepts Cars. Voor de studenten is het leuk, want ze kunnen aan de slag met een ‘echte’ auto voor un schoolproject, voor Skoda is het handig, want zo kunnen ze studenten werven en hebben ze een persmomentje met een knotsgekke auto die we anders niet snel zouden zijn met een Skoda-logo op de neus. Vorig jaar hadden we de Skoda Sunroq cabrio, nu hebben we iets nieuws.

Het resultaat is namelijk de Skoda Mountiaq. De auto is gebaseerd op de Skoda Kodiaq en is in feite een pickup-versie van de auto. De naam moet refereren aan ‘bergen’, waarschijnlijk. Het lijkt ons sterk dat ze de auto vernoemd is naar een dieet-goeroe. Er werd meer dan 2.000 uren in deze auto gestopt om er iets fraais van te maken. Het is niet simpelweg dat ze enkel een slijptol in de carrosserie hebben gezet. Zo zijn de deuren korter én dikker dan voorheen.

De auto is voorzien van alles wat de echte wild-west pickup-liefhebber wenst op zijn auto: een bulkbar, lier en zelfs een snorkel zijn aanwezig. Sinds kort is het ook noodzakelijk om een enorme hoeveel LED’s op een pickup te hebben en de Skoda Mountiaq stelt absoluut niet teleur. In de bumper en zelfs de grille zijn LED-lampen verwerkt. Echter, de enorme LED-balk staat alles.

De Skoda Mountiaq heeft extra stoere velgen (mogen zo op de Kodiaq leverbaar worden) en staat 3 centimeter hoger op de poten. Onder de kap van het oranje monster vinden we een 2.0 TSI motor met 190 pk. Ook in het interieur van de Skoda Mountiaq is het een en ander aangepast om de feestvreugde te verhogen. Uiteraard zijn er geen productieplannen.