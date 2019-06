Officieel: de compleet nieuwe Peugeot 2008

De 208, maar dan in de hoogte.

Na een nieuwe 208 kon je er donder op zeggen dat er een nieuwe 2008 zou volgen. Hier is ‘ie dan. Oneerbiedig gezegd kijken we naar een hoge 208, want de overeenkomsten met de kleine hatchback zijn groot. Niet zo heel vreemd overigens, beide auto’s staan op hetzelfde platform.

De nieuwe 2008 heeft het snoetje gekregen van de hatchback. Wel is de grille iets anders vormgegeven om er nog iets unieks van te maken. De voorwielaangedreven SUV is 4,30 meter lang. Daarmee is de Fransoos 14 centimeter gegroeid in vergelijking met zijn voorganger. De auto heeft een wielbasis van 2,60 meter. Het vorige model had nog wat MPV-trekjes, dat heeft Peugeot weggepoetst door het dak met twee centimeter te verlagen.

Aangezien de auto zijn platform deelt met de 208, klinkt het aanbod van motoren inmiddels bekend in de oren. De 2008 komt er met benzine, diesels én als volledige elektrische variant. De 1.2 PureTech benzinemotor komt in drie varianten. Met 100 pk, met 130 pk of met 155 pk. De 1.5 BlueHDi kent twee varianten, 100 of 130 pk. De volledige elektrische e-2008 zal het moeten doen met een 50 kWh accu en een actieradius van 310 kilometer.

Het interieur is eveneens een feest der herkenning voor fans van de 208 en 508. Je heb het stuur voor je neus, met een digitaal scherm daarachter. In het midden een scherm voor de infotainment. Standaard is dat scherm 7-inch groot. Optioneel kun je, zoals het model op de foto’s, 10-inch krijgen.

De nieuwe Peugeot 2008 verschijnt volgend jaar op de markt. Prijzen zijn nog niet bekend. In eerste instantie zal de SUV leverbaar zijn met benzine- en dieselmotoren. Pas in een later stadium komt ook de e-2008 beschikbaar.