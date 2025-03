Waarom is deze lakkleur twee jaar in ontwikkeling geweest?

Meer dan twee jaar doen over een lakkleur ontwerpen, je verwacht het niet.

Over de lakkleur van een auto kun je boeken schrijven. Waarom de één niks anders dan een rode auto wil, waarom de ander het liefst een grijze muis wil want restwaarde en waarom het weer een ander aan zijn derrière kan corroderen. Feit is wel dat sommige auto’s in je geheugen gegrift staan in één bepaalde kleur. Er gaat dus meer in zitten dan je denkt.

Nissan

Beeld je bijvoorbeeld eens een Nissan 350Z in. Geef toe: jij dacht aan een oranje exemplaar. De kleur ‘Le Mans Sunset’ (briljante naam overigens) is iconisch voor die auto, al mochten blauw en geel er ook zijn. Je kon zelfs nog een oranje bestellen! Solar Orange was wat meer ‘puur’ oranje, daar waar LM Sunset meer een soort oranje-goud was. Kortom: daar is echt wel over nagedacht.

Sowieso, een leuke lakkleur: het kon toen nog. Ja, het kan nog steeds, maar vaak moet je extreem veel extra betalen en is het vaak slecht voor je restwaarde. Met als resultaat dat meer dan 8 op de 10 auto’s de dealer verlaten in een kleur op het grijsspectrum. Dat terwijl de grote broer van de Nissan 350Z met dezelfde motor, de Murano, ook in 2004 gewoon in het oranje mocht.

Nissan Murano

En dat brengt ons bij 2025. We gaan je niet vertellen dat er een nieuwe Murano is, dat wisten we namelijk al sinds 2024 en is ons min of meer ontgaan daar we de SUV van Nissan toch al jaren niet meer mogen bestellen in Nederland. Voor de lancering introduceerde Nissan een nieuwe kleur: Aurora Blue Metallic. Wat op zich een toffe lakkleur is, maar door The Drive leren we nu dat er bijna twee jaar aan ontwerptijd in die kleur heeft gezeten. Waarom?

Ontwerper Yasuhito Oba legt uit, omdat de Japanse ontwerper zelfs ter ere van deze kleur zichzelf aanbiedt voor vragen. Om met de basics te beginnen: blauw. Oba zegt dat de oranje kleur van de originele Murano inspiratie bood, en dat er iets ‘net zo gedurfds’ moest komen. Alleen past blauw beter in deze moderne tijd. We weten niet wat erger is, dat een vrij donkere blauwtint neergezet wordt als gedurfd of dat Oba in deze grijze wereld nog gelijk heeft ook.

Finetunen

Volgens de ontwerper is de lange ontwerptijd voor de lakkleur van de Nissan Murano erg simpel: er wordt naar kleur net zo kritisch gekeken als het hele ontwerp. Volgens Oba zegt de kleur van een auto veel over hoe deze wordt ontvangen, zelfs bij de bestuurder tijdens het rijden. In het geval van de Aurora-blauwe Murano past de tint goed bij het premium-karakter dat Nissan voor ogen had.

En dan begint het finetunen. Een andere reden voor de lange ontwerptijd van Aurora Blue is dat Nissan niet in het eigen assortiment kon shoppen of een bestaande kleur kon tweaken. De kleur moest echt van de grond af aan gemixt worden. Daar begint het proces van steeds kleine dingetjes aanpassen om tot het ultieme resultaat te komen. Dat duurt lang omdat zoals gezegd Nissan daar veel aandacht aan wil besteden, net zoals dat ze nadenken over het algehele design.

Dus ja, zelfs over lakkleuren wordt ellenlang nagedacht. Zoals gezegd mogen wij niet meer genieten van de nieuwe Nissan Murano. De VS wel, waar de SUV net boven de X-Trail (daar Rogue geheten) komt en helaas geen V6 meer heeft. In plaats daarvan krijg je een tweeliter turbo met 250 pk en AWD.