Toyota toont sterkste model, een EV met handbak en nog meer!

Van productie-SUV’s en crossovers tot een micromobiliteit conceptauto.

Laat ik beginnen door hand in eigen boezem te steken. Excuses allen voor het verspreiden van een leugen. Ik werd te enthousiast van een recente teaser van Toyota waar werd gesproken over ”scherp en stijlvol coupéontwerp”. Wat blijkt: toch gewoon weer een crossover, zoals verschillende van jullie wel al zagen. Hebben ze me toch te pakken gehad. Ik ga mezelf wel even in slaap proberen te huilen.

Gelukkig is er nog veel meer nieuws te melden van Toyota en Lexus. We krijgen twee helemaal nieuwe auto’s (waarvan we er eentje al kennen), twee modellen die flink vernieuwd zijn en een nieuwe conceptauto. Toe maar. De nieuwelingen hebben wat gemeen: het zijn allemaal EV’s. Met deze auto’s werkt Toyota toe naar zes nieuwe EV’s in Europa tussen nu en 2026. Samen met Lexus moeten er dan 14 nieuwe EV’s zijn.

Gaat Toyota dan wel helemaal overstag op elektrisch? Zeker niet! Het merk bevestigt nog steeds vast te houden aan de ”multi-pathway”-strategie. In grote lijnen wil dat zeggen: flex-fuel in Zuid-Amerika, waterstof in Japan, EV’s in Europa en Gazoo Racing dat zo’n beetje alle mogelijkheden uittest op het circuit.

Toyota C-HR+

Dit is hem: de auto waarmee Toyota mij te pakken had. In 2022 deelde Toyota al een eerste concept waarvan dit dus de productieversie is. Ziet er helemaal niet gek uit toch? Zo van schuin voor vind ik het op een hoge GR Yaris lijken als je naar de achterhoek kijkt. Volg je me nog?

Volgens Toyota bevindt deze hoge C-segmenter zich in het belangrijkste deel van de markt. Je kunt hem aan het einde van dit jaar bestellen in Nederland met 167, 224 of 343 pk. Die laatste is daarmee de sterkste niet-GR Toyota die je straks nieuw kunt kopen in Europa. Hij gaat in 5,2 seconden van 0 naar 100 km/u. Er zijn twee batterijpakketten (57,7 kWh of 77 kWh) voor maximaal 600 kilometer range. Prijzen zijn nog niet bekend.

Toyota Urban Cruiser

Anders dan bij de C-HR+ hield Toyota zich niet in met het delen van informatie en beelden van de Urban Cruiser. Wat dat betreft is dit dus geen nieuwe auto, maar we weten nu wel meer over het kleintje. Zo is er een versie met 144 pk en 300 km range, 174 pk en 400 km range en een AWD-versie met 184 pk en 350 km range.

Ook nog bijzonder: Toyota maakt bij de ontwikkeling van de batterij van de Urban Cruiser gebruik van een stof die lithium-ijzerfosfaatbatterij heet. Dit spul gaat langer mee, is veiliger en goedkoper dan het veelgebruikte lithium-ion. De prijzen worden ergens richting de marktintroductie bekendgemaakt. Ik vermoed dat dit de meest betaalbare hoge Toyota moet worden. Krijg Toyota hem verkocht voor ongeveer evenveel als Citroën lukt met de ë-C3?

Toyota bZ4x

Na drie jaar vindt Toyota het tijd om de auto met een van de ingewikkeldste namen ooit te updaten: de bZ4x. De eerste verandering zit bij het batterijpakket. Je kunt de SUV niet meer bestellen met een 71,4-kWh accu, maar met een 57,7-kWh (alleen voor de voorwielaandrijver) óf een 73,1-kWh batterij. De maximale actieradius is daarmee 573 kilometer.

Ook de elektromotoren zijn verbeterd. Daardoor heb je nu maximaal 343 pk. Wie straks dus de bZ4x bestelt, kan ook zeggen dat ie de sterkste nieuwe Toyota heeft. Voor de Nederlandse vakantieganger wordt deze Toyota iets interessanter. Het maximum trekgewicht verdubbeld van 750 naar 1.500 kilo.

Natuurlijk krijgt ook de bZ4x het nieuwe ”hammerhead”-front mee en is het interieur helemaal vernieuwd. Jammer dat Toyota vergeten is om de wielkasten mee te spuiten in de carrosseriekleur. Net als bij de vorige generatie…

Toyota FT-Me

Toyota is als die vriend die geen enkel feestje of evenement kan missen. Dat multi-pathway-gedoe blijkt ook micromobiliteit te omvatten. Het Japanse merk denkt na over een eigen concurrent voor de Ami, Rocks-E, Microlino en Duo. Voorlopig blijft het bij deze conceptauto, de FT-Me.

Het lijkt krap, maar je zou met z’n tweetjes in de FT-Me moeten passen. Het ontwerp moet doen denken aan een jethelm. Wat de Toyota anders maakt dan de anderen is het dak. Dat bestaat uit een zonnepaneel. Op een goede dag zou je 20 tot 30 kilometer actieradius erbij kunnen krijgen dankzij zonne-energie.

Lexus RZ 550e F Sport

Last, maar zeker niet least: de vernieuwde Lexus RZ. Dit is een belangrijke auto voor Lexus. Waarom? Dit is de eerste die het nieuwe steer-by-wire systeem krijgt met het yoke-stuur. Bovenaan het RZ-gamma staat niet een koning: de 550e F Sport die je hierboven ziet.

Voor de sportieve versie is de aandrijflijn doorontwikkeld. Daardoor zou de RZ 100 kilometer verder moeten komen (afhankelijk van de homologatie). Het opladen van de grotere 77-kWh batterij zou ook sneller moeten gaan. Het vermogen is met 408 pk riant te noemen.

Ook leuk: de sportieve RZ is de eerste Lexus met Interactive Manuel Drive. Dat wil zeggen: nep-schakelmomenten met schakelpeddels ”alsof hij een handgeschakelde versnellingsbak heeft”. Daarnaast hoor je nep-motorgeluid en is er een fake-toerenbegrenzer. In het najaar van 2025 komt de vernieuwde RZ naar Nederland.