Nieuwe gordel van Volvo houdt rekening met jouw bierbuikje

De actieve gordel doet aan fatshaming en dat is maar goed ook.

Toen ik klein was, is mij wijsgemaakt dat Volvo het Zweedse woord voor veiligheid is. Inmiddels weet ik wel beter – Volvo komt van volvere, wat Latijn is voor ‘ik rol’. Maar dat wil niet zeggen dat we de uitvinder van de veiligheidsgordel niet mogen associëren met veiligheid. Het Zweeds/Chinese merk meldt vandaag een nieuwe doorbraak op het gebied van de gordel: een ”multi-adaptieve veiligheidsgordel”.

De driepuntsgordel die Volvo in 1959 op de markt bracht, is door de jaren heen al wat veiliger geworden. In het wat luxere segment zijn er gordels die automatisch strak trekken nadat je hem hebt vastgeklikt. Dit strakker trekken kunnen huidige gordels maar met drie spanningsprofielen volgens Volvo. De nieuwe riem breidt dit aantal uit naar elf profielen.

Hoe werkt de nieuwe gordel van Volvo?

Wat je moet weten van de nieuwe gordel is dat hij kan worden aangespannen vlak voor een botsing. Dankzij sensoren in de auto weet de gordel hoe lang en zwaar je bent, maar ook hoe je lichaamsvorm eruit ziet en hoe je op de stoel zit. Oftewel: ben je wat gezelliger qua formaat, doet de Volvo aan fatshaming om je veilig te houden.

Vervolgens komen er meer seintjes binnen van sensoren buiten de auto. Zij houden in de gaten of er een ongeluk aan zit te komen. In het geval van een botsing, bepalen de sensoren vliegensvlug samen hoe de gordel moet reageren. Hierbij houdt de riem rekening met factoren als de rijrichting, snelheid en houding van de passagier. Op basis van deze gegevens selecteert het systeem de meest geschikte instelling om jou zo goed mogelijk te beschermen.

Wanneer komt de nieuwe Volvo-gordel?

De primeur van het nieuwe systeem komt volgend jaar al bij de gloednieuwe EX60. Daarvan konden we een tijdje terug al het achterwerk zien. Naarmate Volvo meer data verzamelt over de nieuwe riem kan het aantal profielen worden uitgebreid. Oftewel, na een paar maanden of jaren zou jouw EX60 dankzij over-the-air updates nog veiligere gordels krijgen.

Hoe belangrijk zijn zulke veiligheidsinnovaties nog voor jou in de huidige tijd?