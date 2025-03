Mercedes met blauw licht komt naar Europa! Dit betekent het licht

Even het geheugen opfrissen: wat betekent het blauwe licht op een Mercedes ook alweer?

Het is alweer ruim een jaar geleden dat we voor het eerst de turquoise lampjes zagen op een Mercedes. Ik kan me voorstellen dat dit soort nieuws niet bij iedereen blijft hangen. Vandaar dat ik je geheugen even opfris. De timing daarvoor komt doordat er schot in de zaak is. Jij kunt binnenkort ook een Mercedes met extra blauw licht spotten. En dan heb ik het niet over de E-klasse van de politie.

Mercedes is maar wat trots op haar autonome functie genaamd DrivePilot. Het was het eerste systeem dat zo veilig was dat de bestuurder zijn handen van het stuur kon halen. Maar dat is nog niet genoeg voor Merc. Ze blijven door innoveren. Daar is het turquoise led-verlichting een voorbeeld van.

Het idee achter het blauwe licht op een Mercedes

Het licht geeft aan dat de desbetreffende auto niet wordt bestuurd door een persoon, maar door de boordcomputer. Het is simpelweg een manier om te laten zien dat de auto in een autonome functie staat. Da’s leuk voor andere weggebruikers, maar vooral handig voor de politie. De agenten weten dat ze niet hoeven op te treden bij een ‘bestuurder’ die op zijn telefoon door de Autoblog-app scrolt tijdens het rijden.

Het nieuws van vandaag rond dit onderwerp is dat Mercedes nu ook mag gaan testen met deze lampjes in Duitsland. Zo kan het dus zijn dat je binnenkort een slome Merc treft op de Autobahn die de extra verlichting voert. En je kunt de lampen nog wel een tijdje blijven tegenkomen. De landelijke goedkeuring stelt Mercedes in staat om in eerste instantie tot juli 2028 te mogen testen met de lampen.

Waarom turquoise licht?

De speciale verlichting zie je op de voor- en achterlichten en de zijrichtingaanwijzers in de buitenspiegels. Wanneer DRIVE PILOT is geactiveerd, branden deze lichten continu in turquoise. Die kleur is volgens Mercedes duidelijk te onderscheiden van de bestaande kleur van de lampjes op je auto. Dat moet verwarring voorkomen.

Daarnaast is Mercedes van mening dat deze blauwe tint ”snel, betrouwbaar en herkenbaar is voor andere weggebruikers”. Uit onderzoek van het merk blijkt dat turquoise de optimale kleur is geautomatiseerd rijden. De kleur presteerde beter dan andere kleuren op zowel fysiologische als psychologische factoren. Daar hebben we weinig tegenin te brengen.

Komt er ooit echt blauw licht op mijn auto?

Da’s nog helemaal niet zo’n vreemde vraag. Zoals gezegd test Mercedes de komende drie jaar met het systeem. Dat betekent niet dat de proef daarna stopt; een langere testperiode wordt niet uitgesloten.

Mercedes hoopt inzichten uit de experimenten te halen die ”kunnen bijdragen aan het vormgeven van het wettelijke kader dat latere serieproductie mogelijk gaat maken”. Het doel is dus wel om het ook echt te implementeren. En zo blijven ze op verschillende vlakken druk bezig in Stuttgart.