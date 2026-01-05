Waarom jij dit toffe quattro-achterlicht niet op jouw Audi gaat krijgen

Audi maakt het af fabriek, maar toch mag jij het niet hebben.
Als Audi ergens de afgelopen jaren druk mee bezig is geweest, is het wel verlichting. Bij iedere berichtgeving van een nieuwe auto of facelift voegt de persafdeling van het automerk steevast een alinea toe waarin de marketingmedewerker trots oreert over de laatste snufjes op lichtgebied.
Als het niet honderden segmenten zijn die verschillende lichtsignaturen kunnen tonen, dan zijn het wel actieve OLED-achterlichten waarover Audi zichzelf op de borst slaat. Wat de Duitse fabrikant even was vergeten te melden, was misschien wel de coolste lichtuitvinding van de afgelopen tijd: een quattro-achterlicht.
Geen echte verlichting
De extra rode lampjes zijn eigenlijk geen lampen, maar een projectie. Vanuit de dakspoiler worden de rode lijnen op de achterruit geprojecteerd. Het systeem beleeft zijn Europese primeur op de SQ5. Volgens de makers is het niet alleen prettig om naar te kijken, maar biedt het ook meer veiligheid.
”Deze projectieverlichting projecteert een afbeelding in het bovenste gedeelte van de achterruit, waardoor het remlichtgebied wordt vergroot.” Daardoor is het voor degenen achter je nog duidelijker dat je aan het remmen bent. Bij ons in Europa ziet de projectie eruit zoals op de afbeelding hieronder. Mooi, maar nog cooler is het quattro-woordmerk in het midden van de remprojectie, toch?
Quattro-achterlicht
Waarom hebben we niet eerder gehoord van de quattro-projectie op de achterruit? Nou, omdat het niet voor onze Europese oogjes bedoeld is. Je kijkt hieronder naar de Audi SQ5 zoals ie in de Verenigde Staten verkocht wordt. Speciaal voor die markt heeft Audi het extra achterlicht voorzien van de iconische vijf letters die vierwielaandrijving aangeven.
De reden voor het voeren van de quattro-projectie in de VS en niet in Europa is simpel. Auto Bild vroeg het na bij Audi. Het antwoord: volgens de Duitse wet- en regelgeving is het niet toegestaan om een quattro-logo te tonen in remverlichting. In de Verenigde Staten doen ze daar niet zo moeilijk over.
Reacties
Loek zegt
Ik mis de tijd dat verlichting op auto’s zat omdat het verplicht was.
Wicos zegt
Iconische vijf letters voor vierwielaandrijving? quatt? cinco?
gregorius zegt
Je mag dus wel Audi logo’s verlichten en hele lichtbanken met reclame en letters erin voeren.
Maar een gedeelte van het remlicht, mag dus geen letters en logo’s vertonen? Of gaat het erom dat quattro geen officieel logo is?
Ik snap dat je remlicht geen speelgoed is en dat je niet wil dat je remlicht bijv in te stellen is en er een grapjas scheldwoorden gaat doen. Maar aan de andere kant.
Wat ik me wel afvraag. Is dit dat ook een echt andere onderdeel (tussen EU en de VS), of is het een setting in de computer.
mashell zegt
Omdat je een vorm moet projecteren en een display voor een remlicht ondersteuning nogal duur is denk ik dat het een filtertje is en dus een ander onderdeel.
Jaaaag zegt
Audi zou zich moeten focussen op het bouwen van goede auto’s in plaats van energie te steken in dit soort overbodige zaken.
jaso013 zegt
Al het overbodige aan verlichting is pauper. Nou vooruit, een doorlopende lijn aan de achterzijde ala Tesla heeft nog wel wat maar verder…. Pauper! Dit zou voor mij een reden zijn om bepaalde modellen niet te kopen.
mashell zegt
Iets wat iemand heeft en jij hebt niet pauper noemen is een teken van afgunst…
ra-smit zegt
“Speciaal voor die markt heeft Audi het extra achterlicht voorzien van de iconische vijf letters die vierwielaandrijving aangeven”
Bij mij op het scherm is QUATTRO met 7 letters geschreven.
gertwoumans zegt
Beetje ironisch wel dat het remlicht zou oplichten als het quattro systeem niet van tel is, nl. bij het remmen…. Tenzij je energierecuperatie in rekening brengt.