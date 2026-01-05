Waarom jij dit toffe quattro-achterlicht niet op jouw Audi gaat krijgen

Audi maakt het af fabriek, maar toch mag jij het niet hebben.

Als Audi ergens de afgelopen jaren druk mee bezig is geweest, is het wel verlichting. Bij iedere berichtgeving van een nieuwe auto of facelift voegt de persafdeling van het automerk steevast een alinea toe waarin de marketingmedewerker trots oreert over de laatste snufjes op lichtgebied.

Als het niet honderden segmenten zijn die verschillende lichtsignaturen kunnen tonen, dan zijn het wel actieve OLED-achterlichten waarover Audi zichzelf op de borst slaat. Wat de Duitse fabrikant even was vergeten te melden, was misschien wel de coolste lichtuitvinding van de afgelopen tijd: een quattro-achterlicht.

Geen echte verlichting

De extra rode lampjes zijn eigenlijk geen lampen, maar een projectie. Vanuit de dakspoiler worden de rode lijnen op de achterruit geprojecteerd. Het systeem beleeft zijn Europese primeur op de SQ5. Volgens de makers is het niet alleen prettig om naar te kijken, maar biedt het ook meer veiligheid.

De Europese spec van de Audi SQ5

”Deze projectieverlichting projecteert een afbeelding in het bovenste gedeelte van de achterruit, waardoor het remlichtgebied wordt vergroot.” Daardoor is het voor degenen achter je nog duidelijker dat je aan het remmen bent. Bij ons in Europa ziet de projectie eruit zoals op de afbeelding hieronder. Mooi, maar nog cooler is het quattro-woordmerk in het midden van de remprojectie, toch?

Quattro-achterlicht

Waarom hebben we niet eerder gehoord van de quattro-projectie op de achterruit? Nou, omdat het niet voor onze Europese oogjes bedoeld is. Je kijkt hieronder naar de Audi SQ5 zoals ie in de Verenigde Staten verkocht wordt. Speciaal voor die markt heeft Audi het extra achterlicht voorzien van de iconische vijf letters die vierwielaandrijving aangeven.

De reden voor het voeren van de quattro-projectie in de VS en niet in Europa is simpel. Auto Bild vroeg het na bij Audi. Het antwoord: volgens de Duitse wet- en regelgeving is het niet toegestaan om een quattro-logo te tonen in remverlichting. In de Verenigde Staten doen ze daar niet zo moeilijk over.