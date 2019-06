Rijksweg A10 geteisterd door sinkhole des doods

Zoals een boef in Home Alone zou zeggen: Wow...what a hole.

Wij Nederlanders kloppen onszelf vaak op de borst omdat we een enorm puik onderhouden wegennet hebben. In deze tijd van het jaar dat uitstapjes naar onze buurlanden wat frequenter zijn, zullen velen dat kunnen beamen. In België zitten er in de wegah nog kuilah en de ooit zo veelgeprezen Duitse infrastructuur bestaat tegenwoordig voor 83 procent uit Baustellen.

Toch zijn ‘onze’ wegen ook niet zonder fouten, zo bleek afgelopen nacht op de A10. Een afslag van die snelweg werd namelijk het slachtoffer van een brutaal sinkhole, dat een gapend gat achterliet in het wegdek. Na walvissen en vreemde mensen zijn sinkholes zoals bekend zo’n beetje de engste dingen op deze hele wereld, dus zodoende is het maar goed dat de politie de weg de hele nacht heeft afgesloten.

Inmiddels heeft Rijkswaterstaat de weg overigens weer hersteld. Naar verluidt heeft een koene weldoener een Nissan 370Z en Ford Mustang GT op Nederlands kenteken gezet en is alle verschuldigde CO2-tax pardoes in het gat gedumpt om het op te vullen. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar hoe het sinkhole kon ontstaan.

Image-Credit: Team Hoofdwegen via Twitter