Politie van Monaco tikt 70 dikbolides binnen

Lekker verdienen.

Als er weer eens een liefdesbrief uit Leeuwarden in de bus valt, plegen wij de overheid en haar bende struikrovers met harde woorden te vervloeken. Die boetes zijn wel een behoorlijk prijzige aangelegenheid geworden tegenwoordig, dat vinden veel agenten zelf ook. Wegpiraten hebben één voordeel in Nederland: je moet het wel erg bont maken voordat de autoriteiten je voertuig in beslag nemen. Het kan overigens wel, maar daarvoor moet je bijvoorbeeld minimaal het dubbele rijden van de maximaal toegestane snelheid.

In andere landen doen ze iets minder moeilijk over het (al dan niet tijdelijk) afpakken van je heilige koe. Monaco is een van die landen. De lokale gendarmerie in de Stadstaat handhaaft de orde met ijzeren hand. Zo kon het voorkomen dat de bromsnorren in de afgelopen weken circa 70 hele dikke bakken op hun terrein hadden staan. Je moet er maar de ruimte voor vinden.

Een en ander is het gevolg van strenge regels omtrent ‘onnodig geluid maken’, burnouts trekken en ander soortig showboat-gedrag om zo stoer mogelijk op de lens van carspotters terecht te komen. De Grand Prix van Monaco (verslag) en de autobeurs Top Marques werkten als vliegenpapier op het type mens dat zich kan verliezen in dit soort infantiel gedrag. Op de redactie wilden we er met zijn allen eigenlijk ook bijzijn, maar dat paste niet in de planning.

Auto’s die in beslag genomen zijn, moeten minimaal 48 uur brommen om over hun wandaden na te denken op een snikhete parkeerplaats. Bij het ‘wagenpark’ kan je je vast wel wat voorstellen, hoewel uit beelden blijkt dat er naast de obligate Ferrari’s, Lambo’s, Porsche’s en McLarens ook wat ricers met een 370Z, Impreza WRX en zelfs een getsjoeneerd Civicje gesnapt zijn. Voor de bestuurders daarvan zullen de boetes waarschijnlijk iets meer pijn doen dan voor de gemiddelde exoot-rijder. Naar verluidt heeft het hele verhaal zo’n 300.000 Euro opgeleverd voor de staatskas van het Prinsdom. Beelden check je hieronder, mits je Shmee150 kan hebben.

Dank Christophe voor de tip!

Image-Credit: Pixabay