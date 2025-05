Auto huren op vakantie steeds goedkoper om logische reden

Ten opzichte van drie jaar geleden zijn de prijzen ruim gehalveerd, maar dat is goed te verklaren.

De autoverhuurbedrijven hebben er een zware tijd op zitten. Kijk maar naar Hertz. Het bedrijf dacht er goed aan te doen om een boel Model 3’s en Polestar 2’s in te slaan voor de huurvloot. Nu blijkt dat klanten helemaal geen elektrische auto willen huren en dat de afschrijving gigantisch is. En dus gingen de EV’s weer in de verkoop.

Nog voor het grote EV-debacle hadden autoverhuurbedrijven nog een groter probleem: een pandemie. Mensen mochten niet meer de deur uit, laat staan op vakantie gaan (tenzij je Koning Willem-Alexander heet). Geen vakantiegangers betekent voor de verhuurbedrijven een flinke deuk in de groep potentiële klanten.

Om toch nog wat centen te verdienen, gingen de auto’s die wel verhuurd werden voor gigantische huurbedragen weg. Op het hoogtepunt betaalde je richting de € 1.000 voor een week een auto lenen.

Huurprijs omlaag

Inmiddels heb je gemerkt dat de pandemie voorbij is en daarmee ook de gigantische prijsstijging. Autoverhuurbedrijf Enterprise berekende wat de gemiddelde prijs is voor een week rijden in een huur-C-segmenter. Deze zomer is dat gemiddeld 433 euro. In 2022 was dat nog ruim 900 euro.

Voor wie mijn argumentatie over de pandemie niet gelooft: kijk naar de prijzen van voor de pandemie. Volgens de Telegraaf lagen de prijzen voor een huurauto soms 250 procent hoger in 2022 in vergelijking met 2019. We kruipen nu dus weer richting het oude normaal qua huurtarief.

Wat kost een auto huren op vakantie?

Enterprise heeft voor het onderzoek 18 populaire bestemmingen in Zuid-Europa gekozen. Zie dit dus maar als een indicatie van wat je ongeveer kwijt bent voor een week rijden in huur-Golf in een Europees vakantieland in het hoogseizoen. Voor de grootste verschillen in huurprijzen moeten we naar Venetië. In 2023 betaalde je nog € 1.070,- terwijl dat dit jaar nog € 483,- bedraagt. Maar goed: wie huurt er nu een auto als je ook met de gondel kan?

Bekijk hieronder wat de goedkoopste opties zijn. Heb je wat meer budget? Koop dan gewoon een Nederlandse huur-Bugatti!

Goedkoopste vakantiebestemming voor huurauto

Faro, Portugal – € 304 Malaga, Spanje – € 316,- Mallorca, Spanje – € 344,- Antalya, Turkije – € 352,- Lissabon, Portugal – € 366,-

Foto: Audi A6 2.0 TDI gespot door @povel