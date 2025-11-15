Grootste groep EV-rijders wil niet met de elektrische auto op vakantie

Ze passen de vakantieplannen aan vanwege de EV.

De leaserijder is verreweg de grootste gebruiker van elektrische auto’s in Nederland. Van de 132.200 nieuwe EV’s die in 2024 zijn verkocht, staat maar liefst 87.200 (66%) op naam van leasemaatschappijen, aldus cijfers van de VNA (Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen). En laat nou net die grote groep EV-rijders een stuk minder enthousiast worden over hun auto als de vakantieperiode aanbreekt.

Uit nieuw onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) blijkt dat een groeiende groep leaserijders hun elektrische auto thuislaat als ze op reis gaan. Waar vorig jaar 35 procent de EV liet staan, is dat dit jaar gestegen naar 40 procent.

Belangrijke reden om EV thuis te laten

De groep EV-leasers laat de elektrische auto thuis vanwege de brakke laadinfrastrucuur in het buitenland (in vergelijking met Nederland dan) en de tegenvallende actieradius bij lange ritten. Tja, die snelwegkilometers doen nou eenmaal extra pijn bij de EV.

Maar de belangrijkste reden om niet met de geleende auto op vakantie te gaan, is bijtelling. De ondervraagden geven deze reden vaker op dan bijvoorbeeld files of drukte. De extra belasting die zakelijke rijders betalen voor privégebruik van hun auto was ooit een reden om voor een EV te gaan. Dat voordeel gaat veranderen in een reden om nog even weg te blijven bij de EV. Vanaf 2026 stijgt de bijtelling naar 22 procent. Het is daarom te verwachten dat nog meer zakelijke EV-rijders hun elektrische auto thuis zullen laten zodra de hogere bijtelling van kracht wordt.

Hoe gaan de leasers dan op vakantie?

Wat doe je dan als de lease-EV op de oprit blijft staan? Ruim 40 procent van de geënquêteerden huurt een andere auto voor de vakantie, wat in de meeste gevallen een benzineauto is. En bijna de helft kiest zelfs voor het vliegtuig in plaats van een autoreis.

Als je dan toch met de EV op vakantie gaat, wil je ook weten wat zo’n rit met de actieradius doet. Een tijdje terug hebben we dit voor je uitgetest. De beelden vind je hieronder.

Via BNR