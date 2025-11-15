Grootste groep EV-rijders wil niet met de elektrische auto op vakantie

Ze passen de vakantieplannen aan vanwege de EV.
De leaserijder is verreweg de grootste gebruiker van elektrische auto’s in Nederland. Van de 132.200 nieuwe EV’s die in 2024 zijn verkocht, staat maar liefst 87.200 (66%) op naam van leasemaatschappijen, aldus cijfers van de VNA (Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen). En laat nou net die grote groep EV-rijders een stuk minder enthousiast worden over hun auto als de vakantieperiode aanbreekt.
Uit nieuw onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) blijkt dat een groeiende groep leaserijders hun elektrische auto thuislaat als ze op reis gaan. Waar vorig jaar 35 procent de EV liet staan, is dat dit jaar gestegen naar 40 procent.
Belangrijke reden om EV thuis te laten
De groep EV-leasers laat de elektrische auto thuis vanwege de brakke laadinfrastrucuur in het buitenland (in vergelijking met Nederland dan) en de tegenvallende actieradius bij lange ritten. Tja, die snelwegkilometers doen nou eenmaal extra pijn bij de EV.
Maar de belangrijkste reden om niet met de geleende auto op vakantie te gaan, is bijtelling. De ondervraagden geven deze reden vaker op dan bijvoorbeeld files of drukte. De extra belasting die zakelijke rijders betalen voor privégebruik van hun auto was ooit een reden om voor een EV te gaan. Dat voordeel gaat veranderen in een reden om nog even weg te blijven bij de EV. Vanaf 2026 stijgt de bijtelling naar 22 procent. Het is daarom te verwachten dat nog meer zakelijke EV-rijders hun elektrische auto thuis zullen laten zodra de hogere bijtelling van kracht wordt.
Hoe gaan de leasers dan op vakantie?
Wat doe je dan als de lease-EV op de oprit blijft staan? Ruim 40 procent van de geënquêteerden huurt een andere auto voor de vakantie, wat in de meeste gevallen een benzineauto is. En bijna de helft kiest zelfs voor het vliegtuig in plaats van een autoreis.
Als je dan toch met de EV op vakantie gaat, wil je ook weten wat zo’n rit met de actieradius doet. Een tijdje terug hebben we dit voor je uitgetest. De beelden vind je hieronder.
Reacties
pietertje123 zegt
tjee wat een verrassing. Ooit kon je elke werknemer nog te pakken nemen met mooie beloften en toen dat uit kwam kon het met allerlei regeltjes en uitzonderingen. Zo kon de bijtelling ontstaan en de daaropvolgende complexiteit door allerlei politieke korte termijn douceurtjes.
Met de komst van internet en doe-het-zelf-alles-want-niemand-doet-het-in-jouw-voordeel ging ook dat steeds lastiger. Ieder voor zich en de overheid vooral niet voor allen en dus de voordelen plukken en de nadelen aan een ander overlaten. Dus de burger concentreert zich niet meer op zijn of haar taak maar moet overal wat van weten, vinden en besluiten: dus wel EV maar ook CO2 heftig vliegen. Vanaf over de grens waar die vliegtaks niet geldt natuurlijk, en naar maakt niet uit waar als het maar goedkoop is. Ook al is dat ten koste van anderen (samengevat in: CO2 onvriendelijke samenlevingen)
kortom: dit was te verwachten, net zoals de export van de gesubsidieerde (PH)EV’s en vervanging door derdehands boodschappenwagentjes of iets in de lease zodat de afschrijving in de brij van de financiele wereld afgewenteld wordt.
De mogelijkheid om niet bij te tellen door niet prive met een auto van je werkgever te rijden bestaat al lang. Had altijd al een idiote eis om elke km te registreren maar dat gekluns wordt steeds aantrekkelijker. Pak die leasebak van de zaak en koop er wat leukers bij. Oftewel: een accubakje waar je niet onderuit komt en dan een lekkere V6 uit het buitenland halen. Nu die MRB op basis van gewicht de deur uit en we kunnen we normaal gaan doen.