Duitsers adviseren: koop GEEN diesel!

Diverse partijen menen zeker te weten dat diesel z'n langste tijd heeft gehad en zelfs in Duitsland, waar zelfontbranders ongekend populair zijn, liepen de verkopen terug. Dat heeft echter een reden.

Het Duitse equivalent van onze ANWB, de ADAC, adviseert namelijk om de koop van nieuwe diesels nog even uit te stellen tot later dit jaar. In de herfst komen de eerste diesels op de markt die voldoen aan de Euro 6D-norm. Of auto’s inderdaad aan die norm voldoen wordt getest middels simulatie van real world-situaties en dus niet meer met een cyclus die als een pielemuis op een drumstel slaat.

De dieselpaniek in Duitsland heeft meerdere oorzaak. In de eerste plaats is er nog steeds de nasleep van Dieselgate. Daarnaast is de waardevastheid van tweedehands dieselauto’s bij onze oosterbuurtjes vrij onzeker, wat voor veel kopers van nieuwe auto’s reden is om zelfontbranders te laten staan. Tot slot kennen vrijwel alle grote Duitse steden intussen milieuzones die verboden zijn voor oudere diesels. Het zou zomaar kunnen dat diesels van nu over een paar jaar al niet meer in die zones worden toegelaten.

Het lijkt aannemelijk dat de vraag naar dieselauto’s weer zal toenemen zodra de eerste Euro 6D-motoren in de showroom staan. Toch loopt de verkoop in Europa behoorlijk terug, meer daarover lees je HIER.