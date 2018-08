Deze AMG GT-R is nog sneller op de ‘Ring

Is dit het begin van een goede trend?

Tunerslatijn. Het visserslatijn onder de autoliefhebbers. Iedereen is weleens op een feestje geweest waar een zelfverklaard autoliefhebber vertelt over zijn auto. Een 208 GTI die 275 km/u loopt of een Passat TDI die in 5 seconden naar de 100 km/u gaat. Vervolgens vraag je hoe dat kan en krijg je het antwoord “hij is niet standaard meer”. Uiteindelijk blijkt het om een chipje te gaan, waardoor de toegenomen waarden op asfalt en theorie iets minder spectaculair zijn.

Daar wringt het wel een beetje, want in tegenstelling tot fabrikant hebben tuners iets meer de vrijheid om creatief te zijn met de opgaves. In Duitsland zijn ze er redelijk streng op, maar veel tuners roepen de mooiste waarden voor de laagste bedragen. Wat is daar erg aan? Je weet niet wat je krijgt en wat de motor daadwerkelijk kan. In het geval van veelomvattende tuning is het ook niet duidelijk wat zo’n auto nu precies in zijn mars heeft. Zo’n Mansory Huracan Twin Turbo moet 1.250 pk leveren en supersnel zijn, maar niemand die het geverifieerd heeft, op Mansory na. Wij van WC-Eend…

Renntech brengt daar verandering in. Onlangs toonde het bedrijf hun visie op de ultieme GT-R van Mercedes-AMG: de GT R R825. Deze behoorlijk gemodificeerde GT R levert zoals de naam doet vermoeden een gezonde 825 trappelende paarden op de achteras, dankzij een wijzigingen aan de turbo, motormanagement, downpipe en luchtfilter. Verder zien we veel extra carbon, nieuwe velgen (Vossen) en een auto die iets lager op zijn buik lijkt te staan. Kortom, een getunede auto die op alle punten sneller moet zijn. Maar is dat ook het geval?

Renntech had natuurlijk kunnen zeggen: “Ja”, om vervolgens de kous af te doen. Maar Renntech doet nu eindelijk wat meer tuners moeten gaan doen: ze brachten het gevaarte naar de Nordschleife van de Nürburgring. Achter het stuur zat de Zweed Andreas Simonsen, die ook de 24 uur van de Nürburgring heeft gereden. Hij kent de baan wel een beetje, gelukkig. Zijn beste tijd was 7:04. Een bizar snelle tijd. Daarmee is de Renntech sneller dan de originele AMG GT R, die er 7:10 over doet.

Dat lijkt enigszins mee te vallen. Ja, het is sneller, maar onwillekeurig verwacht je een groter verschil. Als we de video bekijken zien we twee redenen waarom het verschil meevalt. Ten eerste het vermogen, dat voor de gelegenheid teruggeschroefd lijkt te zijn naar een schamele 760 pk, nog altijd meer dan Edo Competition eruit weet te halen. Nog knapper is dat de tijd is neergezet op een normale dag: er rijdt gewoon verkeer rond! De video kun je hier bekijken.