LOL: nieuwe terugroepactie treft slechts 3 BMW’s

Je kunt het maar treffen.

Mecaniciens van de Amerikaanse divisie van de BMW Group zullen de komende maanden haast verdrinken in hun arbeidsuren. De Duitse automaker heeft recentelijk namelijk een terugroepactie aangekondigd die miljoenen auto’s tre- nee, wacht, we lezen verkeerd. In totaal betreft het slechts drie verlengde BMW’s 7 Serie (rijtest) met een foutieve twaalfcilinder. Daarmee is het allesbehalve de gemiddelde terugroepactie.

De terugroepactie is in het leven geroepen nadat BMW kort geleden ontdekte dat alle 760Li-modellen die tussen 2013 en 2015 naar de Verenigde Staten zijn verscheept een klein probleem hebben met de V12. Volgens de Duitse autofabrikant heeft de N74 V12 in deze auto’s een incorrecte ECU-mapping gekregen. Hierdoor kan hij mogelijk op onverwachte momenten afslaan.

Aanvankelijk dacht BMW dat de gedupeerde groep auto’s een stuk groter was. De Beierse autofabrikant gebruikt deze V12 tegenwoordig namelijk nog steeds. Sterker: ze plaatst de N74 V12 in een relatief lange reeks auto’s. De twaalfcilinder ligt – in verschillende variaties – in de Rolls-Royce Ghost, Wraith en Dawn, evenals in de nieuwe Cullinan en Phantom. Daarnaast vinden we de V12 in de M760i (rijtest) van de huidige 7 Serie. Echter, omdat de terugroepactie in het specifiek wordt gericht op de 536 pk sterke B60-uitvoering van de N74 V12, ontwijken deze andere varianten de grijpgrage klauwen van de garagisten.

De drie eigenaren van de desbetreffende BMW’s 760Li kunnen een belletje verwachten van de dealer waarbij ze de auto hebben aangeschaft. Overigens, héél dramatisch doen de Duitsers niet over het voorval. De eigenaren van de 7 Series kunnen vrijwillig naar hun lokale dealer om het probleem met een simpele fix op te laten lossen. De zogenaamde “incompatible software” hoeft enkel ververst te worden.