Minister Madlener heeft aparte manier om EV interessant te maken

Volgens de minister is de EV nu al ”interessant” en ”betaalbaar” zonder EV-subsidie.

Nee, je kunt niet zeggen dat het kabinet Schoof alles op alles heeft gezet om elektrisch rijden voordelig te maken. Er komt mrb en BPM op elektrische auto’s en er is geen SEPP meer. Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat geeft ook ruiterlijk toe dat de EV niet aantrekkelijker is geworden onder het bewind van het kabinet waar hij deel van uitmaakt.

De grap is: dat is ook helemaal niet het doel van het kabinet. Volgens Madlener moeten Nederlanders ”zelf de keuze maken om elektrisch te rijden”. Dat zei hij gisteren tijdens het Vragenuurtje. Hij vervolgt: ”Het is aan de mensen zelf om te bepalen wat bij hen past: een grote auto, een kleine auto, elektrisch, diesel, benzine, noem maar op.”

De minister heeft natuurlijk het liefst dat we allemaal elektrisch rijden om een deel van het stikstofprobleem weg te nemen, maar volgens hem doet Nederland het eigenlijk al behoorlijk goed. ”Dan ben ik toch altijd wel blij dat Nederland het eigenlijk zo voortvarend heeft gedaan met de elektrische auto, omdat je ziet dat de stikstofuitstoot enorm gedaald is. In die zin ben ik daar wel blij mee”, zegt Madlener.

EV-verkoop in Nederland

Ook zonder de financiële steuntjes in de rug kopen Nederlanders nog steeds veel elektrische auto’s. Madlener: ”Op dit moment, in de eerste twee maanden van dit jaar, zijn er zo’n 14.000 [nieuwe EV’s] verkocht. Vorig jaar waren dat er in diezelfde twee maanden 14.500. Je ziet in Nederland eigenlijk niet een hele scherpe daling. Dat vind ik wel goed nieuws.”

Waarom wordt een EV nog ietsjes interessanter?

De minister van I&W belicht ook de andere kant van de mobiliteit: de benzinerijders. Die gaan het een stuk lastiger krijgen als de overheid niets doet. Als de beleidsmakers niets doen, komt er eind dit jaar een accijnsverhoging op benzine van € 0,258. En dat is nog maar het begin volgens Madlener.

”De Europese Unie heeft bedacht dat we steeds meer gaan bijmengen in de benzine. Er is een bijmengverplichting. Die gaat ook voor hogere prijzen zorgen, tot wel €0,07 meer per liter in 2030. Daarbovenop heeft de Europese Unie bedacht dat we de brandstof in de ETS2-verordening opnemen. Daaruit zal ook een prijsverhogend effect optreden, omdat er CO 2 -rechten zullen moeten worden gekocht. Dat zal de prijs vanaf 2027 gaan verhogen met zo’n €0,116”, vertelt Madlener.

Alles bij elkaar zouden de prijzen tussen € 0,50 en € 0,60 per liter omhoog gaan als het kabinet niets doet aan het beleid. Dat zou betekenen dat je tussen de € 2,50 en € 2,60 gaat betalen voor een litertje Euro95. Zo’n stijging is natuurlijk vervelend voor benzinerijders, maar kan mensen ook richting een EV duwen. Madlener: ”Mensen die een elektrische auto hebben gekocht, krijgen inderdaad te maken met een iets hogere motorrijtuigenbelasting. Je zal een paar honderd euro meer per jaar moeten betalen. Daar staat tegenover dat de enorme benzineprijsstijging dan natuurlijk niet hoeft te worden betaald. De elektrische auto blijft dus aantrekkelijk, denk ik.”

Geen stimulans om elektrisch te rijden

Oftewel, indirect zorgt de duurdere benzine ervoor dat elektrisch rijden interessanter wordt. Toch? Nee, volgens minister Madlener zit het anders. Hij zegt: ”Zie het niet als reclame voor de elektrische auto, zo van: kijk eens hoe duur benzine wordt. Zo is het zeker niet bedoeld. Maar het is goed dat mensen weten dat mobiliteit veel geld kost. De keuze voor elektrisch of brandstof heeft specifieke voor- en nadelen, maar er zit helaas een stijgende lijn in de kosten.” Zo klonk het daarnet nog wel, Barry.

Binnenkort weten we meer

Goed, of ie het nu wel of niet zo bedoelde, een duurdere benzineprijs kan nog steeds automobilisten doen twijfelen aan hun auto’s. Daarnaast heeft Madlener het steeds over ”als we niets doen”. Of het kabinet ingrijpt, weten we over een paar maanden. Madlener belooft met plannen te komen.

”We zijn de autokosten in het kabinet aan het herzien, aan het bekijken. Rond de Voorjaarsnota, of in ieder geval voor het zomerreces, kan de Kamer een voorstel van ons tegemoetzien. Ik kan daar nog niet op vooruitlopen, maar daarin zouden nog kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden. […] Ik moet het even afwachten, maar er komt een voorstel over de autobelastingen.”

Die Voorjaarsnota ligt uiterlijk 1 juni bij de Tweede Kamer. In het voorstel wordt ook gekeken hoe elektrisch rijden voor álle Nederlanders haalbaar kan zijn. Zouden de verhoudingen van waar het meest elektrisch wordt gereden in Nederland daarna wat anders gaan liggen?

