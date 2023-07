Aston Martin sedans door de jaren heen: lijstjesvoer!

We werpen een blik in de wondere wereld van de Aston Martin sedans die gebouwd zijn in de afgelopen jaren. En ja, Lagonda’s doen mee!

Vorige week kwam jullie aller @machielvdd met verschrikkelijk nieuws. Aston Martin gaat geen sedans meer maken. Dat klinkt een beetje alsof de McDonalds stopt met de McSalad. Het is niet het product waar ze bekend om staan, zeg maar.

Aston Martin zal zich gaan richten op sportwagens, GT’s en SUV’s. Toevallig is dat precies wat ze nu al doen! Het is wel heel erg spijtig, want ze hebben in het verleden wel toffe vierdeurs limo’s gemaakt. Daarom hebben we enkele hoogtepunten op een rij gezet:

Aston Martin Atom

1939

1 exemplaar

De eerste Aston Martin sedan die er is, doet wel wat denken aan hun laatste. De Aston Martin Atom is een prototype. Het idee was om zoveel mogelijk sportieve uitstraling te behouden, de stijfheid moest groot zijn en het gewicht zo laag mogelijk. Dat resulteerde in een sportwagen met twee kleine deurtjes erin gepropt. Onder de kap huist een 2.0 viercilinder benzine.

Bijzonder feit: de Atom is een van de eerste rijdende en functionerende prototypes. Niet alleen voor Aston Martin, maar voor alle auto’s. Bijzonder is dat de toenmalige Aston Martin-eigenaar Gordon Sutherland de auto hield nadat hij Aston Martin aan David Brown had verkocht. Hij heeft er serieus veel kilometers mee afgelegd, bijna twee ton. Op de veiling stond de teller van de Atom al op vier ton!

Lagonda Rapide

1961 – 1964

49 exemplaren (+6 met stuur links)

We hadden het net over de Rapide, maar daarmee bedoelen we niet deze Rapide. De eerste Rapide is namelijk geen Aston Martin, maar een Lagonda. Gezien het feit dat David Brown met Aston Martin het merk Lagonda had gekocht in 1948, nemen we deze eerste generatie Rapide toch mee in het overzicht.

De Lagonda Rapide is gebaseerd op de Aston Martin DB4, maar dan met de latere 4.0 zes-in-lijn uit de DB5 en achterwielophanging die was pas later terug gingen zien bij de DBS. De (uiteraard zeer vermogende) klant kon kiezen uit een handgeschakelde vierbak of drietraps automaat.

Aston Martin Lagonda V8 Saloon (Series 1)

1974 – 1976

8 exemplaren

Ja, we komen zo bij die andere Lagonda. Maar voordat dat we dat doen, eerst nog even de Lagonda uit 1974, twee jaartjes eerder. Eigenlijk is dit een veel fraaiere auto. In principe is het een Aston Martin V8, maar dan met een langere wielbasis (305 mm) en koetswerk met twee extra deuren.

Aston Martin had grootste verwachtingen van de Lagonda V8 Saloon, maar het pakte verkeerd uit. Dat kwam vooral door de oliecrisis de de vraag naar extreem dure en snelle sedans deed afnemen. Aanvankelijk zijn er zeven gebouwd, met nog een bonus-exemplaar een paar jaar later. Daarna besloot Aston Martin het concept vierdeurs sedan heel anders aan te gaan pakken.

Aston Martin Lagonda (Series 2-3)

1979 – 1987

Dit is de auto die we ons allemaal herinneren als we het hebben over Aston Martin sedans, de Lagonda. De auto is ontworpen door William Towns en kenmerkte zich door de vierkante vorm en rechte lijnen. De auto was zeer futuristisch vanwege zijn hoekige lijnen en wigvorm, want vergeet niet dat die vorm pas in de jaren ’80 ‘in’ zou zijn. De Aston Martin Lagonda moest vooral de markt in het Midden-Oosten bedienen.

Daar was er altijd behoefte aan hele dure doch praktische auto’s. Ondanks dat de Lagonda zijn tijd vooruit was duurde het drie jaar voordat Aston Martin de Lagonda in productie nam. Gelukkig maar dat het uiterlijk zijn tijd ver vooruit was. Het interieur trouwens ook, waar men vol inzette op een hele hoop elektronische gadgets. Het verschil tussen de Series 2 en Series 3 is heel erg klein. De Series 3 heeft namelijk een ander injectiesysteem voor de V8 en clignoteurs voor het voorwiel in het scherm.

Aston Martin Lagonda (Series 4)

1987 – 1990

81 exemplaren

Er zijn vier series van de Lagonda, maar de Series 4 is het meest afwijkend. Zoals het een geslaagde update betaamt, is de facelift wederom uitgevoerd door degene die de auto oorspronkelijk getekend heeft, William Towns. De koplampen, (6 stuks!) vervingen de klapkoplampen. Ook is de neus iets meer afgerond en er waren nieuwe 16 inch velgen.

Aston Martin Lagonda Vignale

1993

2 exemplaren

In 1993 onthulde Aston Martin de DB7, getekend door Ian Callum. Daarnaast onthulde Britse merk in 1993 de Lagonda Vignale, getekend door Moray Callum, zijn broer! Het idee was simpel, want Ford was eigenaar van Ghia, Vignale, Aston Martin en Lagonda en wilde die namen combineren voor een enorme sedan om te kunnen concurreren met Rolls-Royce en Bentley.

Het idee was om de auto in serie te produceren met een 6.0 liter V12 onder de kap. Die moest nog wel eventjes ontwikkeld worden, dus kregen de twee prototypes een 4.6 liter Modular V8 onder de kap met 190 stampende pk’s. De V12 kwam uiteindelijk wel in de DB9 te liggen.

Aston Martin Virage Lagonda Saloon

1993 – 1997

7 exemplaren

Het probleem was dat er altijd wel vraag was naar Aston Martin sedans, maar die vraag was eigenlijk nooit voldoende om grootschalige productie te rechtvaardigen. De Lagonda 4 Door Saloon is een product van Aston Martin Works Service. De basis was de Aston Martin Virage, die vervolgens een langere wielbasis kreeg. De auto werd in 1994 gepresenteerd. Voor een ‘Koninklijke familie’ werden er zes gebouwd.

Dat moet wel de Sultan van Brunei zijn. Later bouwde de Works-service er nog eentje om. Het betekent ook dat van de 7 exemplaren die gebouwd zijn, er 6 nu aan het wegrotten zijn in de jungle. Allemaal hebben ze die extra krachtige 6.3 V8 van Tadek Marek in plaats van de 5.3. Oh ja, allemaal hebben ze Audi 100 koplampen en Volkswagen Scirocco-achterlichten.

Aston Martin Vantage Special Series Type I

1996

3 exemplaren

En dan zijn we aanbeland bij een van de coolste. Wederom is deze serie speciaal gebouwd voor een speciale klant. We kennen er maar eentje die telkens een ‘batch besteld, dus we gaan ervan uit dat het de Sultan van Brunei is.

In dit geval maakte Aston Martin Works gebruik van de nieuwe V8 (de opvolger van de Virage) en dan wederom het topmodel, de V8 Vantage met twee mechanische compressors. Het eindresultaat was dermate geslaagd, dat Aston Martin de auto zelf in productie wilde nemen, maar een clausule in het contract met de Sultan hield dat tegen.

Aston Martin V8 Vantage Special Series Type II

1996

Gelukkig was de Sultan van Brunei (niet officieel maar alle geluiden wijzen daar wel op) zo vriendelijk om nog een serie auto’s te bestellen. Wederom drie stuks, wederom in rood, grijs en zwart.

Alleen nu met een een iets rondere en afwijkende carrosserie. De motor is in alle gevallen de 600 pk sterke V8 bi-compressor en de transmissie een viertraps automaat met koppelomvormer. Lekker old-school.

Aston Martin Rapide

2010 – 2013

De terugkeer van de Aston Martin Rapide was een bijzondere. Ulrich Bez wilde namelijk van Aston Martin een soort Porsche maken. Dit betekende dat er onnoemelijk veel smaakjes en uitvoeringen kwamen van de diverse Aston Martins.

Ook moest er een praktischer model komen. Waar Porsche erop stond dat de eerste generatie Panamera (de ‘970’) ruim en praktisch was, moest de Rapide vooral een gracieuze exoot zijn.

Dat lukte. Uiteindelijk is misschien alleen de Panamera Turbo S een concurrent, want de Rapide was er enkel met een 5.9 liter V12 en een gepeperd prijskaartje. De Rapide was helaas niet heel erg ruim en praktisch om in te zetten als limousine. In plaats daarvan was het een iets minder onhandige DB9.

Check hieronder wat een piepjonge @wouter vindt van de Rapide:

Aston Martin Rapide S

2013 – 2016

2.872 exemplaren

Met de Rapide was veel mis wat Aston Martin niet kon veranderen. De achterbank as alsnog krap. Maar de rijeigenschappen konden ze wel op een hoger plan tillen. De Rapide kun je onmogelijk traag noemen, maar 460 pk in een auto van meer dan 2.000 kg is niet exceptioneel. De Rapide S maakte heel erg veel goed.

De V12 is nu goed voor 560 pk en met een massa van twee ton is het wel lekker. In 2014 krijgt de Rapide S een nieuwe achttraps automaat, waarmee de auto nog iets sneller (en zuiniger) is. Deze generatie is ook de basis voor de AMR en de elektrische variant, de RapidE met een hoofdletter E aan het einde.

Lagonda Taraf

2015 – 2016

120 exemplaren

Wederom smokkelen we, want weer stoppen we een Lagonda in het lijstje met Aston Martin sedans. Maar wederom met een goed excuses. De basis voor de Taraf is namelijk de Aston Martin Rapide. Taraf staat voor ‘ultieme luxe’ in het Arabisch. Net als enkele andere voorbeelden in dit overzicht is de Taraf enkel bedoeld voor het Midden-Oosten.

De basis is de Rapide, maar in dit geval is het een echte sedan, waar de Rapide technisch gezien een Liftback is. De Taraf heeft een koolstofvezel carrosserie en is een hommage aan de Lagonda uit de jaren ’80. Er zijn er uiteindelijk 120 stuks van gebouwd en verkocht.

Dit is was mijn spreekbeurt.