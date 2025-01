Kijk eens aan. Volkswagen moet van zijn voorraad ID.3’s af

Volkswagen moet van zijn voorraad ID.3’s af en komt daarom met wat actiemodelletjes…

Weet je nog? Vijf jaar geleden? Toen ging Volkswagen de wereld redden nadat het concern ons eerst bijna allemaal had vermoord met vergiftigende sjoemeldiesels. De ID.3 was de aangewezen automobiel om dat te doen. Het zou een revolutie worden, elektrisch rijden voor iedereen en we gingen allemaal voor de ID.3.

Hoe anders bleek de praktijk. Ja, de ID.3 kon je wel een beetje een succes noemen, maar hij liep lang niet zo goed als Volkswagen zou willen. Tuurlijk werden er in het begin best behoorlijk wat ID.3’s verkocht, maar naarmate de tijd vorderde, kakte het marktaandeel toch een beetje in. Ondanks de lofzang van Volkswagen zelf…

Volkswagen moet van zijn voorraad ID.3’s af

Ondertussen staat er op de parkeerplaatsen van Volkswagen een enorme vloot ID.3’s die ze aan de straatsten niet kwijtraken. En da’s zonde, want die dingen zijn niet gratis te produceren. Dan maar een noodgreep om kopers te trekken en de schade te beperken. Actiemodelletjes dus!!

Volkswagen komt daarom met een direct uit voorraad leverbare ID.3 Black Edition. Een auto die getuige de naam helemaal zwart is, zou je denken. Nou, nee. Hij is grijs, maar heeft wel zwarte velgen. En zwarte spiegels, zwarte typeaanduiding.

Onder al dat duisters zit een 170 pk sterke elektromotor en een 52 kWh accu, goed voor maximaal 384 km aan elektrisch rijplezier. Laten we vooral hopen dat de WLTP-cijfers niet te ver van de realiteit af liggen. Wat helaas wel het geval is, zeker met de huidige lage temperaturen… Doch dit terzijde…

Als je liever een iets comfortabelere ID.3 wil hebben, kun je kiezen voor de Pure Business Edition. Ook een direct leverbaar actiemodel. De cijfers zijn krek eender aan die van de Black Edition, alleen komt hij 3 kilometer verder op een volle accu. En heeft hij een verwarmd stuur. En hij is met € 36.990 precies 2 ruggetjes duurder dan de Black Edition.

Dus, wil jij een speciaaltje van Volkswagen waar je niet op hoeft te wachten, je weet nu wat je moet doen. Of heb je liever een ingereden Model 3 voor minder dan de helft voor het geld? Kan ook!

Mooi hè, keuzes…