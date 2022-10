Wat? Daalt de vraag naar Tesla’s nu ook al?

De autowereld heeft het zwaar, maar Tesla bleef altijd maar gaan. Echter nu daalt ook de vraag naar Tesla’s, zo lijkt.

Elon Musk is er altijd erg trots op geweest: elke auto die hij bouwt, wordt verkocht. Nu was dat eerst vooral het geval omdat Tesla wat moeite had de productie op te voeren. Dat is natuurlijk ook een manier om niet aan je vraag te kunnen voldoen, maar niet per se een lucratieve. Inmiddels bouwt Tesla echter al een tijdje (meestal) een respectabele hoeveelheid auto’s per jaar en is de vraag nog steeds groter dan het aanbod. Wellicht hebben we het al wel eens eerder gezegd, maar Tesla is wat dat betreft het Field of Dreams van de autowereld. If you build it, they will come.

Maar blijft dat dan altijd maar doorgaan? Als men lang genoeg wacht is het antwoord daarop natuurlijk neen. Echter, wellicht duurt het minder lang voordat het zo ver is dan wij dachten. Tesla’s fameuze backlog (het aantal auto’s dat ze nog in bestelling hebben staan) is de afgelopen maanden namelijk duidelijk gedaald ten opzichte van de hoogste pieken. Sites zoals InsideEV’s en Elektrek meldden op basis van Twitteraar Troy Teslike dat eind september Tesla’s backlog nog goed was voor 78 dagen productie van auto’s.

Hi everybody. Tesla's order backlog was 317,000 units on Sep 21, equal to 78 days of global production. The drop happened in China.



This calculation is based on the production rate for each model and the wait times for new orders shown on Tesla's website.



Part 1/2 pic.twitter.com/OJxdNP56qT — Troy Teslike (@TroyTeslike) October 6, 2022

De verwachting is dat het aantal nog zal dalen de komende tijd. Voor Tesla en Tesla klanten/fanb0iz is het een dubbelzijdig zwaard. Aan de ene kant zijn de gigantische wachttijden die er zitten tussen aankoop en levering in veel gevallen nu verdwenen. En zo lang de vraag maar minimaal min of meer gelijk blijft met het aanbod, is er geen probleem. Als de vraag echter blijft zakken tot (flink) onder de productiecapaciteit van Tesla’s gigafactories, kan het allemaal pijnlijk worden.

Voorlopig maken de Tesla-minnende sites zich echter nog geen zorgen. Naast de wat afkoelende markt zijn er nog een aantal redenen om te denken dat dit een tijdelijk effect is. Sommige Amerikaanse klanten wachten wellicht op volgend jaar als ze weer keiharde subsidie kunnen slurpen. Wat denk jij, doorstaat Tesla deze storm ook weer, of ligt peak Tesla inmiddels achter ons? Laat het weten, in de comments!