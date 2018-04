Wat er bijzonder is aan deze Lambo-kast

Helemaal geweldig.

Bentley is niet het enige automerk dat je huis komt verfraaien. Ook Lamborghini heeft spul voor in je woning. De samenwerking met Riva 1920 is verder uitgebreid. Er zijn nu twee nieuwe producten aan de Authentic Living-collectie toegevoegd. Het gaat hier om de Inkline en de Rivar. Beide betreffen een kast. Beide kasten zijn ontworpen door Karim Rashid, die knakker met z’n bril.

De Authentic Living-collectie bestaat uit de Klutch stoel, de Speed tafel, de Dynamic sofa, het Klip bureau en de Finesse boekenkast. De twee nieuwe kasten en de rest van het productengamma hebben iets bijzonders. Optioneel kunnen klanten namelijk kiezen voor een carbon fiber finish. Gewichtsbesparing in je huis yo! Het meubilair van de Authentic Living-collectie is gemaakt van walnotenhout.

De Inkline kast is voor de woonkamer bestemd en de Rivar voor op kantoor. De producten worden door Lamborghini getoond op Salone del Mobile in Milaan. De Milan Furniture Fair, zoals het evenement internationaal bekend staat, kan nog tot en met dit weekend bezocht worden. Mocht je niks te doen hebben.