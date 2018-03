BMW: “Massaproductie EV’s levert geen monnie op”

Nog niet, althans...

We vroegen het onszelf al af na Genève: waar blijven die échte EV-verkoopknallers nou? Al jaren worden we warm gemaakt als de accu’s van een Tesla P100D na een paar lauches in Ludicrous Mode met deze ‘nieuwe’ techniek. Zo schreven we in 2005 al over een elektrische Lamborghini. maar we zien nog altijd geen EV’s terug in de geijkte lijstje van de meest verkochte auto’s. Het wordt toch langzaamaan tijd, niet?

BMW CEO Harald Krüger bevestigt vandaag echter wat wij al dachten: de massaproductie van EV’s is simpelweg nog niet winstgevend genoeg. Harald zegt dat BMW er daarom bewust voor gekozen heeft te wachten met het opschalen van de productie van EV’s. De eerste EV van het merk kwam in 2013 op de markt. Momenteel is BMW naar eigen zeggen bezig met haar ‘vierde generatie Electric Drive-technologie’, die te vinden is in de gelifte BMW i8. Pas bij de volgende generatie, acht de eindbaas de tijd rijp om EV’s naar de massa te brengen.

We wanted to wait for the fifth generation to be much more cost competitive. We do not want to scale up with the fourth generation.

De percentuele kostenbesparing van de vijfde generatie ten opzichte van de vierde bedraagt volgens Krüger een ‘getal met twee cijfers voor de komma’. Maar, moeten we dan nog héél lang wachten op meer BMW EV’s? Nou nee, dat ook weer niet. Volgend jaar start het merk met de volledig elektrische MINI en in 2020 komt er een X3 op stroom. Het merk heeft zeven miljard uitgetrokken om tot 2025 25 geëlektrificeerde modellen op de markt te brengen, waarvan twaalf pure EV’s. Maar goed, toch nog even geduld hebben dus…