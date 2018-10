Wat? Geen BPM-verandering door WLTP in 2019

Pak je hooivorken maar alvast.

Als er iets is wat de gemoederen bezig heeft gehouden in de afgelopen maanden, dan is het wel de WLTP-cyclus. De Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure zorgt ervoor dat de tests voor hoe schoon auto’s zijn, representatiever worden. Tevens geeft de test de actieradius van elektrische auto’s weer. Beter dan diens voorganger NEDC, die meer over wishful thinking ging. Omdat de WLTP nieuwe normen aanstelde, moesten autofabrikanten hun modellen herzien en volgens de nieuwe meetmethode bij de dealers zetten. Het gevolg daarvan is merkbaar.

Wat moet er dan zoal veranderen door die hele WLTP- circus cyclus? Auto’s moeten schoner worden. Omdat WLTP wat strenger beoordeelt, worden auto’s daadwerkelijk geknepen ter behoud van het milieu. Dat is positief, toch? Staatssecretaris Menno Snel vindt het lastig en besluit daarom niks te besluiten. De WLTP-normen blijven gelijk aan de NEDC-normen, waardoor auto’s duurder worden in 2019. Hij refereert naar een onderzoek van TNO (pdf) en meldt daarbij dat alles gebalanceerd wordt. Auto’s worden wellicht vervuilender, maar ook zwaarder (zie de SUV/crossover hype), dus er gebeurt niks.

TNO besluit om het resultaat van de WLTP in de praktijk uit te zoeken. In mei 2019 komt er een vervolg op dit besluit, hopelijk met reële cijfers waar de overheid een besluit op kan vormen. Tot die tijd moeten we te veel betalen voor nieuwe auto’s. En bedankt…