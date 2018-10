Autoverkoop in EU met bijna een kwart gedaald

WLTP, oh, WLTP, wat heb je gedaan?

De markt heeft het gehele jaar de billen samengeknepen in afwachting van de verkopen in september. Zoals we hier deze maand al meerdere malen hebben besproken, heeft de ingang van de WLTP-cyclus groot effect gehad op de verkopen. Niet alleen Nederland of de Volkswagen Group hebben de gevolgen van de nieuwe, betrouwbaardere emissie- en verbruikstest mogen voelen: ook de rest van Europa bemerkt het.

Het gaat natuurlijk totaal niet tegen de verwachtingen in, maar dankzij cijfers die vandaag door ACEA zijn geproduceerd, krijgen we een duidelijk overzicht van de klappen die de Europese autoverkoop vorige maand heeft moeten incasseren. Een we moeten wel zijn, die zijn flink. In totaal daalden de verkopen vorige maand met 23,5 procent in de Europese Unie.

Zoals we weten heeft de Volkswagen Group de grootste verliezen geleden in september. VAG verkocht 48 procent minder auto’s dan een jaar eerder en kwam tot een totaal van 171.963. Bij Volkswagen zelf daalde het aantal met 52,2 procent (73.010 i.p.v. 152.826), terwijl Audi zelfs 60,7 procent (30.138 i.p.v. 76.776) minder bolides verkocht. Skoda en SEAT (‐28.1% en -31,8%) zorgden voor de nodige balans.

Afgezien van de Volkswagen Group werden de Renault Group, FCA en Nissan het hardst geraakt. De verkopen van Nissan daalden met 45,5 procent, van 63.567 naar 34.460 stuks. Fiat Chrysler Autombiles verkocht bijna 30.000 auto’s minder dan vorige september en accepteerde een relatief verlies van 31,9 procent. De grootste dalers waren Alfa Romeo (-60,5%), Fiat (-32,8%) en Lancia/Chrysler (-27,8%). De Renault Group verkocht in totaal 27 procent minder bolides dan vorig jaar. Renault zelf (-31,7%) zorgde hier voor de grootste daling.

Volvo en Jaguar zijn de enige Europese merken die de zaken op orde hadden. De Zweden en Britten zagen de verkopen, samen met Kia (2,9%) en GM (16,4%), netjes stijgen. Volvo verkocht slechts 2,9 procent (nu 26.606) meer auto’s, maar Jaguar noteerde een indrukwekkende stijging van 33,5 procent (nu 11.007). De I-PACE valt klaarblijkelijk goed in de smaak!

Voor wat betreft de landen, vrijwel overal in de Europese Unie hebben we te maken met dalingen van tientallen procenten. De markten met drie cijfers voor de punt – Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk – verkochten respectievelijk 30,5%, 25,4%, 20.5% en 12,8% minder auto’s dan een jaar eerder. Andere grote dalers zijn Roemenië (-73,4%), Oostenrijk (-41,8%) en Zweden (-39,7%). Alleen in Kroatië (3,3%) en Bulgarije (8,5%) werden meer auto’s verkocht dan vorig jaar. Zoals eerder besproken daalden in Nederland de verkopen met 16,7 procent.

Ondanks de flinke daling in september, staan we momenteel nog altijd in de plus als we kijken naar de statistieken van het gehele jaar. De autoverkoop steeg in de eerste negen maanden van 2018 met 2,5 procent.